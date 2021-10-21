Будет резкое пике! Эксперты рассказали, когда ожидать падение курса биткоина

Биткоин может упасть уже в 2022 году / Фото: Getty Images

Вчера цена на биткоин побила исторический рекорд. Курс криптовалюты на 20 октября перевалил за отметку в 66 тысяч долларов.

Биткоин был создан в 2009 году и стоил копейки, однако постоянно набирал свою ценность. На протяжении большей части своего существования криптовалюта описывалась как пузырь, который может вот-вот лопнуть.

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Но до сих пор после каждого падения следовал не менее головокружительный рост. Недавно Управление финансового надзора Великобритании сообщило, что на данный момент в стране насчитывается 2,3 миллиона владельцев биткоина.

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Правда, при этом снизился процент людей, которые могут точно описать, что он из себя представляет. Это может стать серьезной проблемой для регулирующих органов.

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Власть Великобритании опасается, что неосведомленные потребители в конечном итоге потеряют большие суммы денег из-за своего незнания. Некоторые из них уже оказались в минусе из-за скачка курса.

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Некоторые страны планируют полностью запретить использование биткоина. К примеру, Китай уже наложил запрет на использование криптовалюты. Другие страны приняли выжидающую позицию и смотрят на пример Сальвадора, где первыми в мире узаконили биткоин в качестве национальной валюты

Кроме того, майнинг "битка" наносит ущерб окружающей среде. Эксперты высчитали, что если бы биткоин был страной, то его производство заняло бы 24 место в мире по количеству потребляемой энергии, опережая Польшу, Египет и Таиланд.

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И все же британский финансовый институт Standard Chartered предсказал, что биткоин может достичь отметки в 100 тысяч долларов в начале 2022 года. Похожий прогноз дали и аналитики Bloomberg Intelligence. Правда, ожидать постоянного роста курса "битка" не стоит.

За 12 лет существования криптовалюты сформировалась модель четырехлетних циклов. В 2013 году биткоин вырос со 100 долларов до беспрецедентного максимума в 1150 долларов, а уже через год курс снизился на 73% до 310 долларов.

Похожая картина была и в 2017 году, когда цена на "биток" возросла до 20 тысяч, а уже в 2018-ом снизился всего до 4-х тысяч. Если модель повторится еще раз, резкое падение биткоина можно ожидать уже в середине 2022 года.