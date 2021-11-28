Австрійський студент з розбитим кубком. П'ять цікавих фактів про переможця головного турніру року

Корай Алдемір - чемпіон Main Event WSOP 2021 / Фото: WSOP

На початку тижня у Лас-Вегасі добігла кінця Світова серія покеру 2021. На WSOP було розіграно 88 золотих браслетів та десятки мільйонів доларів призових.

Безумовно, основну увагу привернув Main Event, в якому виграв Корай Алдемір. Австрієць німецького походження здобув перший у кар'єрі золотий браслет, а також став багатшим на 8 мільйонів доларів.

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Для деяких любителів покеру ім'я Алдеміра може бути незнайоме, проте хлопець входить до ТОП-35 найуспішніших покеристів в історії. Пропонуємо вам 5 цікавих фактів про Корая, щоб познайомитися з ним ближче.

1. Алдемір почав грати в покер у 16 років і став професіоналом завдяки Райнеру Кемпе.

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Вперше Корай побачив фішки на початку 2006 року, коли на святкування Нового року хтось із друзів приніс набір для покеру. Хлопця навчили правил, і він почав вигравати. Через два роки німець почав успішно грати у фриролах, проте покер залишався для нього хобі.

Алдемір вступив до Котбусського університету на спеціальність "бізнес-адміністрування" і там познайомився з одним з найкращих німецьких покеристів Райнером Кемпе. Разом хлопці почали катати все частіше і частіше, тому Корай не може назвати точну дату, коли став професіоналом.

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2. В одному з онлайн-румов Алдеміра забанили.

Корай катав турнір з бай-іном 1К євро у Розвадові, маючи перед собою ноутбук. До нього підійшов незнайомець із проханням скористатися комп'ютером, щоб відправити комусь гроші.

Корай віддав і на хвилинку відсів, а хлопець перекинув комусь 200 доларів з облікового запису і зник. Наступного дня профіль німця виявився заблокованим. Тоді покерист і згадав про того хлопця.

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Почалося довге і безрезультатне листування зі службою безпеки, але обліковий запис залишився закритим. На щастя, Кораю дали вивести решту коштів. Все ж таки через чотири роки, коли Алдемір став відомим гравцем, акаунт розморозили.

3. Корай розбив один із найцінніших трофеїв у кар'єрі.

У 2017 році німець виграв великий приз (1,3М) у турнірі Main Event Triton Super High Roller. І на момент святкування трофей виявився розбитим!

Щоправда, Алдемір заявив, що не розбивав, а в усьому винен Райнер Кемпе. Саме свого друга він попросив приглянути за кубком, а Райнер не додивився.

4. Алдемір досі студент і навіть змінив громадянство.

Покерист є уродженцем Берліна, проте часто виступає під прапором Австрії. Корай живе у Відні, де навчається на психолога, проте через часті ігри в покер навчання відходить на другий план. Але під час подання анкети на WSOP Алдемір у графі "Робота" вказав, що він саме студент.

Чому ж хлопець вирішив проміняти Німеччину на Австрію? Річ не лише в умовах проживання, а й у оподаткуванні. Німці стягують половину суми виграшу в покер, тоді як у Австрії цього податку немає. Тому з перемоги на Main Event WSOP Алдемір відвіз усі 8 мільйонів із собою і не ділився з державою.

5. Виграв понад 20 мільйонів доларів у покер і входить до ТОП-4 найкращих німців-гравців.

Незважаючи на зміну громадянства, Алдеміра часто вважають гравцем із Німеччини та маркують відповідним прапором. Наприклад, популярний сайт The Hendonmob, який веде рейтинги найуспішніших гравців, визначає Корая як німця.

Заробивши за овальним столом 20,3 мільйона доларів, німецький австрієць на 31-му місці у списку найуспішніших покеристів в історії.

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Серед представників Німеччини Корай посідає 4-те місце після Федора Хольца, Крістіана Фогельсанга та свого друга Райнера Кемпе. Якщо ж говорити про австрійських гравців, то Алдемір і зовсім найкращий. Ось п'ять найбільших перемог 31-річного покериста у кар'єрі: