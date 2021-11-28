Австрийский студент с разбитым кубком. Пять интересных фактов о победителе главного турнира года

Корай Алдемир - чемпион Main Event WSOP 2021 / Фото: WSOP

В начале недели в Лас-Вегасе подошла к концу Мировая серия покера 2021. На WSOP было разыграно 88 золотых браслетов, а также десятки миллионов долларов призовых.

Безусловно, основное внимание к себе привлек Main Event, в котором выиграл Корай Алдемир. Австриец немецкого происхождения добыл первый в карьере золотой браслет, а также стал богаче на 8 миллионов долларов.

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Для некоторых любителей покера имя Алдемира незнакомо, однако парень входит в ТОП-35 самых успешных покеристов в истории. Предлагаем вам 5 интересных фактов о Корае, чтобы познакомиться с ним поближе.

1. Алдемир начал играть в покер в 16 лет и стал профессионалом благодаря Райнеру Кемпе.

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Впервые Корай увидел фишки в начале 2006 года, когда на празднование Нового года кто-то из друзей принес набор для покера. Парня обучили правилам, и он начал выигрывать. Через два года немец начал успешно играть во фрироллах, однако покер оставался для него хобби.

Алдемир поступил в Котбусский университет на специальность "бизнес-администрирование" и там познакомился с одним из лучших немецких покеристов Райнером Кемпе. Вместе ребята стали катать все чаще и чаще, поэтому Корай не может назвать точной даты, когда стал профессионалом.

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2. В одном из онлайн-румов Алдемира забанили.

Корай катал турнир с бай-ином 1К евро в Розвадове и имел перед собой ноутбук. К нему подошел незнакомец с просьбой воспользоваться компьютером, чтобы отправить кому-то деньги.

Корай отдал и на минутку отсел, а парень перекинул кому-то 200 долларов с аккаунта и пропал. На следующий день профиль немца оказался заблокированным. Тогда-то покерист и вспомнил про того парня.

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Началась долгая и безрезультатная переписка со службой безопасности, но аккаунт остался закрытым. Благо Кораю дали вывести остаток средств. Все же спустя четыре года, когда Алдемир стал известным игроком, аккаунт был разморожен.

3. Корай разбил один из самых ценных трофеев в карьере.

В 2017 году немец выиграл крупный приз (1,3М) в турнире Main Event Triton Super High Roller. И в момент празднования трофей оказался разбит!

Правда, Алдемир заявил, что он не разбивал, а во всем виноват Райнер Кемпе. Именно своего друга он попросил приглядеть за кубком, а Райнер не усмотрел.

4. Алдемир до сих пор студент и даже сменил гражданство.

Покерист является уроженцем Берлина, однако нередко выступает под флагом Австрии. Корай живет в Вене, где учится на психолога, однако из-за частых игр в покер учеба отходит на второй план. Но при подаче анкеты на WSOP Алдемир в графе "Работа" указал, что он студент.

Почему же парень решил променять Германию на Австрию? Дело не только в условиях проживания, но и в налогообложении. Немцы взимают половину суммы выигрыша в покере, тогда как в Австрии этот налог отсутствует. Поэтому с победы на Main Event WSOP Алдемир увез все 8 миллионов и не делился с государством.

5. Выиграл более 20 миллионов долларов в покер и входит в ТОП-4 лучших немцев-игроков.

Несмотря на смену гражданства, Алдемира часто считают игроком из Германии и маркируют соответствующим флагом. Так, популярный сайт The Hendonmob, который ведет рейтинги самых успешных игроков, определяет Корая как немца.

Заработав за овальным столом 20,3 миллиона долларов, немецкий австриец на 31-м месте в списке самых успешных покеристов в истории.

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Среди представителей Германии Корай занимает 4-е место после Федора Хольца, Кристиана Фогельсанга и своего друга Райнера Кемпе. Если же говорить об австрийских игроках, то Алдемир и вовсе лучший. Вот пять крупнейших побед 31-летнего покериста в карьере: