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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Хельмут и Негреану курят в сторонке. Назван лучший игрок Мировой серии покера 2021

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
28 ноября, 14:50
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Джош Арье сумел выиграть два золотых браслета на последней WSOP и по сумме очков стал лучшим покеристом серии
Джош Арье - лучший игрок WSOP 2021
Джош Арье - лучший игрок WSOP 2021

Во вторник в Лас-Вегасе подошла к концу Мировая серия покера 2021. Организаторы разыграли 88 золотых браслетов в казино Rio.

Сразу шестеро покеристов сумели выиграть по два турнира WSOP, в том числе и легенда 00-ых Джош Арье. Также американец был признан и лучшим игроком серии (Player of the Year), выиграв лидерборд среди всех участников WSOP.

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За призовые места в каждом турнире покеристы получали баллы в зависимости от значимости ивента. До последнего Арье вел борьбе с Филом Хельмутом, однако PokerBrat так и не смог обойти соотечественника.

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Помимо двух браслетов, Джош 7 раз попала в топ-десятку ивентов, а также 12 раз оказывался в призовой зоне. Победа в номинации POY принесла Арье 15 тысяч долларов. Фил Хельмут разбогател на 7,5К, а третий в списке Даниэль Негреану получил 2,5 тысячи.

Отметим, что Филу Хельмуту покорилось другое достижение. Американец не только выиграл 16-ый браслет, оторвавшись от преследователей, но и рекордное количество раз (7) финишировал за финальным столом.

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
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