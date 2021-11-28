Хельмут та Негреану курять осторонь. Названий найкращий гравець Світової серії покеру 2021

Джош Ар'є зумів виграти два золоті браслети на останній WSOP і за сумою очок став найкращим покеристом серії

Джош Ар'є - найкращий гравець WSOP 2021

У вівторок у Лас-Вегасі добігла кінця Світова серія покеру 2021. Організатори розіграли 88 золотих браслетів у казино Rio.

Відразу шестеро покеристів зуміли виграти по два турніри WSOP, у тому числі й легенда 00-х Джош Ар'є. Також американця було визнано і найкращим гравцем серії (Player of the Year), вигравши лідерборд серед усіх учасників WSOP.

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За призові місця у кожному турнірі покеристи отримували бали в залежності від значущості івенту. До останнього Ар'є бився з Філом Хельмутом, однак PokerBrat так і не зміг обійти співвітчизника.

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Крім двох браслетів, Джош 7 разів потрапила до топ-десятки івентів, а також 12 разів опинявся у призовій зоні. Перемога у номінації POY принесла Ар'є 15 тисяч доларів. Філ Хельмут розбагатів на 7,5К, а третій у списку Даніель Негреану отримав 2,5 тисячі.

Відмітимо, що Філу Хельмуту підкорилося інше досягнення. Американець не лише виграв 16-ий браслет, відірвавшись від переслідувачів, а й рекордну кількість разів (7) фінішував за фінальним столом.