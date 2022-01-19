Украинский покер-рум объявил о серии турниров с миллионными гарантиями. Когда и как участвовать

Крупнейший рум Украины PokerMatch продолжает дарить своим клиентам новые турниры и возможности выиграть призы. Уже с субботы стартует новая серия именных ивентов эксперта компании Глеба Тремзина.
Начиная с 22 января, каждую субботу на PokerMatch будут проходить турниры Tremzin Million PKO. Гарантия событий – 1 миллион гривен. Кроме того, раз в месяц онлайн-рум будет проводить специальные ивенты с более крупными призами.
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Каждую первую субботу месяца покеристов ждет Tremzin Double Million PKO c гарантией 2 миллиона. Во всех ивентах будет принимать участие и сам Глеб, за выбивание которого участники будут получать бонусы.
Бай-ин обычных турниров составляет 2500 гривен, а на специальные – 5 тысяч. Также на события можно отобраться и через сателлиты с более низкими взносами. Расписание турниров на январь-февраль выглядит следующим образом:
|ДАТА
|ВРЕМЯ
|НАЗВАНИЕ
|БАЙ-ИН
|ГАРАНТИЯ
|НАГРАДА ЗА НОКАУТ ТРЕМЗИНА
|22 января
|20:00
|Tremzin Million PKO
|2,500 грн
|1,000,000 грн
|2,500 ТМ
|29 января
|20:00
|Tremzin Million PKO
|2,500 грн
|1,000,000 грн
|2,500 ТМ
|5 февраля
|20:00
|Tremzin Double Million PKO
|5,000 грн
|2,000,000 грн
|5,000 ТМ
|12 февраля
|20:00
|Tremzin Million PKO
|2,500 грн
|1,000,000 грн
|2,500 ТМ
|17 февраля
|20:00
|Tremzin Million PKO
|2,500 грн
|1,000,000 грн
|2,500 ТМ
|24 февраля
|20:00
|Tremzin Million PKO
|2,500 грн
|1,000,000 грн
|2,500 ТМ