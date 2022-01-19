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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Украинский покер-рум объявил о серии турниров с миллионными гарантиями. Когда и как участвовать

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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19 января, 15:25
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Эксперт PokerMatch Глеб Тремзин будет проводить именные турниры каждую субботу. Гарантия – от миллиона гривен!
Глеб Тремзин и PokerMatch приглашают покеристов на еженедельные супертурниры
Глеб Тремзин и PokerMatch приглашают покеристов на еженедельные супертурниры / Фото: PokerMatch

Крупнейший рум Украины PokerMatch продолжает дарить своим клиентам новые турниры и возможности выиграть призы. Уже с субботы стартует новая серия именных ивентов эксперта компании Глеба Тремзина.

Начиная с 22 января, каждую субботу на PokerMatch будут проходить турниры Tremzin Million PKO. Гарантия событий – 1 миллион гривен. Кроме того, раз в месяц онлайн-рум будет проводить специальные ивенты с более крупными призами.

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Каждую первую субботу месяца покеристов ждет Tremzin Double Million PKO c гарантией 2 миллиона. Во всех ивентах будет принимать участие и сам Глеб, за выбивание которого участники будут получать бонусы.

Бай-ин обычных турниров составляет 2500 гривен, а на специальные – 5 тысяч. Также на события можно отобраться и через сателлиты с более низкими взносами. Расписание турниров на январь-февраль выглядит следующим образом:

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ДАТАВРЕМЯНАЗВАНИЕБАЙ-ИНГАРАНТИЯНАГРАДА ЗА НОКАУТ ТРЕМЗИНА
22 января20:00Tremzin Million PKO2,500 грн1,000,000 грн2,500 ТМ
29 января20:00Tremzin Million PKO2,500 грн1,000,000 грн2,500 ТМ
5 февраля20:00Tremzin Double Million PKO5,000 грн2,000,000 грн5,000 ТМ
12 февраля20:00Tremzin Million PKO2,500 грн1,000,000 грн2,500 ТМ
17 февраля20:00Tremzin Million PKO2,500 грн1,000,000 грн2,500 ТМ
24 февраля20:00Tremzin Million PKO2,500 грн1,000,000 грн2,500 ТМ

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