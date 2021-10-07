Месси и Неймар рассказали о своих симпатиях на чемпионате мира по Dota 2 (видео)

Звезды ПСЖ поддержали дружественную команду PSG.LGD, которая является фаворитом турнира The International

Месси и Неймар поддержали команду PSG.LGD на крупном ивенте по Dota 2 / Фото: Getty Images

Сегодня в столице Румынии стартовал 10-ый чемпионат мира по видеосимулятору Dota 2. Мегаивент The International 10 проходит в Бухаресте на "Национальном стадионе".

На турнир съехались 18 лучших команд со всего мира. Среди них есть и китайская команда PSG.LGD, которую спонсирует футбольный клуб ПСЖ.

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Накануне старта события звезды парижской команды поддержали коллектив из Китая. В Twitter появилось видео пожеланий от Жоржиньо Вейналдума, Неймара и Лионеля Месси.

"Удачи, парни. Мы рассчитываем на вас", – сказал Неймар.

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"Удачи, PSG.LGD. Желаем выступить как можно лучше на TI10", – дополнил Вейналдум.

"Вперед, PSG Esports", – подвел черту Месси.

Отметим, что PSG.LGD является главным фаворитом The International 10 по версии букмекеров. Коэффициент на их триумф составляет 3.05. Китайский коллектив попал в группу В и уже успел удачно стартовать.

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В двух играх PSG.LGD одолел американский коллектив Quincy Crew. Напомним, что призовой фонд ивента составляет 40 миллионов долларов, тогда как победителю достанется 18 млн.