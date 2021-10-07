Месси и Неймар рассказали о своих симпатиях на чемпионате мира по Dota 2 (видео)

Сегодня в столице Румынии стартовал 10-ый чемпионат мира по видеосимулятору Dota 2. Мегаивент The International 10 проходит в Бухаресте на "Национальном стадионе".
На турнир съехались 18 лучших команд со всего мира. Среди них есть и китайская команда PSG.LGD, которую спонсирует футбольный клуб ПСЖ.
Далее по теме
Накануне старта события звезды парижской команды поддержали коллектив из Китая. В Twitter появилось видео пожеланий от Жоржиньо Вейналдума, Неймара и Лионеля Месси.
"Удачи, парни. Мы рассчитываем на вас", – сказал Неймар.
"Удачи, PSG.LGD. Желаем выступить как можно лучше на TI10", – дополнил Вейналдум.
"Вперед, PSG Esports", – подвел черту Месси.
Отметим, что PSG.LGD является главным фаворитом The International 10 по версии букмекеров. Коэффициент на их триумф составляет 3.05. Китайский коллектив попал в группу В и уже успел удачно стартовать.
Читайте также: Расписание и результаты чемпионата мира по Dota 2
В двух играх PSG.LGD одолел американский коллектив Quincy Crew. Напомним, что призовой фонд ивента составляет 40 миллионов долларов, тогда как победителю достанется 18 млн.