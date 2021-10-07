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Мессі та Неймар розповіли про свої симпатії на чемпіонаті світу з Dota 2 (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
7 жовтня, 21:20
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Зірки ПСЖ підтримали дружню команду PSG.LGD, яка є фаворитом турніру The International
Мессі та Неймар підтримали команду PSG.LGD на великому івенті по Dota 2
Мессі та Неймар підтримали команду PSG.LGD на великому івенті по Dota 2 / Фото: Getty Images

Сьогодні в столиці Румунії стартував 10-ий чемпіонат світу з відеосимулятора Dota 2. Мегаівент The International 10 проходить в Бухаресті на "Національному стадіоні".

На турнір з'їхалися 18 кращих команд з усього світу. Серед них є і китайська команда PSG.LGD, яку спонсорує футбольний клуб ПСЖ.

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Напередодні старту події зірки паризької команди підтримали колектив з Китаю. У Twitter з'явилося відео побажань від Жоржиньо Вейналдума, Неймара і Ліонеля Мессі.

"Удачі хлопці. Ми розраховуємо на вас", – сказав Неймар.

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"Удачі, PSG.LGD. Бажаємо виступити якомога краще на TI10", – доповнив Вейналдум.

"Вперед, PSG Esports", – підвів риску Мессі.

Відмітимо, що PSG.LGD є головним фаворитом The International 10 за версією букмекерів. Коефіцієнт на їх тріумф становить 3.05. Китайський колектив потрапив в групу В і вже встиг вдало стартувати.

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У двох іграх PSG.LGD здолав американський колектив Quincy Crew. Нагадаємо, що призовий фонд івенту становить 40 мільйонів доларів, тоді як переможцю дістанеться 18 млн.

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