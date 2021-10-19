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Опасайтесь Бензема! Почему Шахтер не повторит свой подвиг против Реала

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
19 октября, 14:40
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Букмекеры верят в гол француза и не сомневаются в триумфе команды Карло Анчелотти на НСК "Олимпийский",
Роберто Де Дзерби постарается обыграть команду Карло Анчелотти
Роберто Де Дзерби постарается обыграть команду Карло Анчелотти / Фото: Getty Images

Сегодня Шахтер проведет свой третий матч в групповом раунде Лиги чемпионов. Команда Роберто Де Дзерби примет на своем поле вице-чемпиона Испании Реал. Поединок пройдет на киевском НСК "Олимпийский". Начало – в 22:00.

Онлайн матча Шахтер – Реал будет доступен у нас на сайте. Тем временем, букмекеры определились с фаворитом противостояния в столице Украины.

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Шахтер vs Реал
Шахтер vs Реал / Фото: Getty Images, Reuters

По их мнению, фаворитом встречи является команда Карло Анчелотти. Ставки на победу Реала варьируются в районе 1.70, тогда как на дончан выставлен коэффициент выше 5.00. Ничья же оценивается примерно в 4.10.

КомпанияШахтерНичьяРеал
Parimatch5.004.101.69
Favbet5.104.001.70
Vbet5.204.101.69
1xbet5.304.121.70
Marsbet5.104.101.71

Также эксперты верят в результативный матч. Ставка на тотал больше 2,5 равна 1.78, тогда как на "меньше" можно поставить с коэффициентом 2.14.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 1.76. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов. Среди фаворитов в основном украины:

  • Карим Бензема – 1.80
  • Мариано Диас – 2.40
  • Винисиус Жуниор – 2.70
  • Родриго – 3.40
  • Марко Асенсио – 3.40
  • Фернандо – 3.70
  • Марлос – 4.00

Карим Бензема: после матча – в суд
Карим Бензема: после матча – в суд / Фото: Reuters

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Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

  • будет назначен пенальти – 2.65
  • тотал больше 3,5 – 2.79
  • забьет игрок, вышедший на замену – 3.20
  • дубль Карима Бензема – 4.00
  • красная карточка – 4.95

После двух стартовых туров Шахтер идет на последнем месте в группе D, набрав лишь один балл в матчах с Шерифом и Интером. В свою очередь, мадридцы занимают второе место, набрав в поединках с теми же оппонентами три очка.

До сегодняшнего дня Шахтер и Реал провели четыре встречи, итогом которых стали по две победы каждой из команд. В 2014 году мадридцы выиграли оба матча в группе ЛЧ (4:0, 4:3), тогда как в прошлом сезоне уже дончане дважды праздновали успех (3:2, 2:0).

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