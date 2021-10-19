Бійтеся Бензема! Чому Шахтар не повторить свій подвиг проти Реала

Букмекери вірять в гол француза і не сумніваються в тріумфі команди Карло Анчелотті на НСК "Олімпійський",

Роберто Де Дзербі спробує обіграти команду Карло Анчелотті / Фото: Getty Images

Сьогодні Шахтар проведе свій третій матч у груповому раунді Ліги чемпіонів. Команда Роберто Де Дзербі прийме на своєму полі віце-чемпіона Іспанії Реал. Поєдинок пройде на київському НСК "Олімпійський". Початок – о 22:00.

Онлайн матчу Шахтар – Реал буде доступний у нас на сайті. Тим часом, букмекери визначилися з фаворитом протистояння в столиці України.

Реклама

[IMAGE id= 2499485 ; title= ;]

На їхню думку, фаворитом зустрічі є команда Карло Анчелотті. Ставки на перемогу Реала варіюються в районі 1.70, тоді як на донеччан виставлений коефіцієнт вище 5.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 4.10.

Компанія Шахтар Нічия Реал Parimatch 5.00 4.10 1.69 Favbet 5.10 4.00 1.70 Vbet 5.20 4.10 1.69 1xbet 5.30 4.12 1.70 Marsbet 5.10 4.10 1.71

Також експерти вірять в результативний матч. Ставка на тотал більше 2,5 дорівнює 1.78, тоді як на "менше" можна поставити з коефіцієнтом 2.14.

Реклама

Читайте також: Де і в скільки дивитися матч Шахтар – Реал

Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.76. Крім того, букмекери визначили найбільш ймовірних авторів голів. Серед фаворитів в основному України:

Карім Бензема – 1.80

Маріано Діас – 2.40

Вінісіус Жуніор – 2.70

Родріго – 3.40

Марко Асенсіо – 3.40

Фернандо – 3.70

Марлос – 4.00

[IMAGE id= 2492694 ; title= ;]

Реклама

Якщо ж ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

буде призначений пенальті – 2.65

тотал більше 3,5 – 2.79

заб'є гравець, який вийшов на заміну – 3.20

дубль Каріма Бензема – 4.00

червона картка – 4.95

Після двох стартових турів Шахтар йде на останньому місці в групі D, набравши лише один бал в матчах з Шерифом і Інтером. У свою чергу, мадридці посідають друге місце, набравши в поєдинках з тими ж опонентами три очки.

До сьогоднішнього дня Шахтар та Реал провели чотири зустрічі, підсумком яких стали по дві перемоги кожної з команд. У 2014 році мадридці виграли обидва матчі в групі ЛЧ (4:0, 4:3), тоді як в минулому сезоні вже донеччани двічі святкували успіх (3:2, 2:0).