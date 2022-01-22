Каббади – самый странный вид спорта, на который можно сделать ставку в Украине

Индийская игра массово покоряет рынок Азии, нарастив многомиллионную аудиторию поклонников. Объясняем, что это за вид спорта

Кабадди - мегапопулярный вид спорта в Индии / Фото: Getty Images

Букмекерские компании зачастую предлагают ставки не только на популярные виды спорта, но и на довольно неординарные игры. Одной из таких является кабадди. Рассказываем, что это за вид спорта.

Его можно назвать региональным, ведь он очень популярен в Азии. Родоначальницей кабадди считается Индия, а первая игра на международном уровне состоялась в столице Бангладеш Дакке в 1985 году. Спустя пять лет кабадди была включена в программу Азиатских игр. Ее день рождения – 24 марта.

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ПРАВИЛА ИГРЫ

Игра является неким симбиозом борьбы и пятнашек. В одном матче соревнуются две команды по 12 человек (7 игроков на поле и 5 – в запасе). Они занимают противоположные стороны игрового поля размером 13 м х 10 м, которое разделено линией посередине.

Игра начинается с того, что одна команда посылает игрока на чужую половину поля для захвата соперника. Его задача – дотронуться рукой или ногой до одного из игроков оппонента и успеть вернуться любой частью тела на свою половину. Цель обороны – не дать оппоненту вернуться "домой" после касания одного из членов команды.

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Кроме того, игрок нападения должен на чужой половине поля беспрерывно кричать слово "Кабадди". Если же он сбивается и переводит дыхание, то команда защиты может его схватить до касания.

Если игрок атаки выполнил свою задачу, то участник, которого он коснулся, выбывает из игры (производится замена). В случае победы защиты "захватчик" передает право атаки партнеру по команде.

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Очки начисляются за выбитого или схваченного соперника, по одному баллу. Игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не лишится всех игроков.

В чем-то данный вид спорта напоминает нашумевшую одноименную игру из сериала "Игра в кальмара", а именно последнее испытание. Правда, в киноленте игроки выступали один на один, но возможна была бы и командная игра.

ЧЕМПИОНАТ МИРА

Мировые игры по кабадди проводились пять раз, и во всех случаях победа доставалась сборной Индии (2004, 2007, 2010, 2011, 2016). Также в тройку призеров попадали иранцы, пакистанцы, канадцы, японцы, корейцы и представители Бангладеш.

Участвовали в чемпионатах мира и европейцы. Лучшим результатом стали 2 четвертых места Италии (2010, 2011). Также Старый Свет в данной игре представляли Испания, Польша, Великобритания, Норвегия и Германия.

PRO KABADDI LEAGUE

В 2014 году в Индии был создан первый полноценный чемпионат по кабадди. Изначально в нем выступали 8 команд, однако позже турнир был расширен до 12-ти участников. Дебютный чемпионат посмотрели 435 миллионов зрителей и с каждым годом эта цифра увеличивалась.

За победу в матче команде присуждается 5 баллов, за ничью – 3. Также 1 балл получает команда, если проиграла с разницей в семь и менее очков.

Самой титулованной командой по кабадди является Патна Пайретс из одноименного индийского города – 3 чемпионства. За победу в турнире победитель получает 30 миллионов индийских рупий, что по курсу равно примерно 400 тысяч долларов или 11 миллионов гривен.

СТАВКИ НА КАБАДДИ

Спрогнозировать количество очков победителя/проигравшего довольно сложно. Букмекеры принимают ставки на тотал больше/меньше на отметке в 67,5 очков. Также есть возможность поставить на тотал баллов "захвата" (сколько очков обе команды в сумме наберут в атаке) и тотал баллов в "защите".

Также по котировкам можно увидеть, что ничья в игре крайне маловероятна. Котировки на мирный исход оцениваются в районе 6.00 – 7.00.

После 2019 года Pro Kabaddi League сделали паузу из-за пандемии коронавируса. Сейчас в разгаре идет сезон 2021-2022, его лидером и фаворитом является команда Дабанг Дели.

ОБВАЛ ТРИБУНЫ В 2021 ГОДУ

По стечению обстоятельство именно на день рождения кабадди в прошлом году произошло ЧП. В индийском городе Сурьяпет обвалилась трибуна с двумя тысячами зрителей. К счастью, никто не погиб.