Каббаді – найдивніший вид спорту, на який можна зробити ставку в Україні

Індійська гра масово підкорює ринок Азії, примноживши багатомільйонну аудиторію шанувальників. Пояснюємо, що це за вид спорту

Кабадді – мегапопулярний вид спорту в Індії / Фото: Getty Images

Букмекерські компанії найчастіше пропонують ставки не лише на популярні види спорту, а й на досить неординарні ігри. Однією з таких є кабад ді. Розповідаємо, що це за вид спорту.

Його можна назвати регіональним, адже він дуже популярний в Азії. Родоначальницею кабад ді вважається Індія, а перша гра на міжнародному рівні відбулася у столиці Бангладеш Дацці 1985 року. Через п'ять років кабадді була включена до програми Азіатських ігор. Її день народження – 24 березня.

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ПРАВИЛА ГРИ

Гра є якимось симбіозом боротьби і п'ятна́шок. В одному матчі змагаються дві команди по 12 осіб (7 гравців на полі та 5 – у запасі). Вони займають протилежні сторони ігрового поля розміром 13 м х 10 м, яке розділене лінією посередині.

Гра починається з того, що одна команда засилає гравця на чужу половину поля для захоплення суперника. Його завдання – доторкнутися рукою або ногою до одного з гравців опонента і встигнути повернутися будь-якою частиною тіла на свою половину. Мета оборони – не дати опоненту повернутися додому після торкання одного з членів команди.

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Крім того, гравець нападу повинен на чужій половині поля безперервно кричати слово "Кабадді". Якщо ж він збивається або ж переводить подих, команда захисту може його схопити до торкання.

Якщо гравець атаки виконав своє завдання, то учасник, якого він торкнувся, вибуває з гри (заміна). У разі перемоги захисту "загарбник" передає право атаки партнеру по команді.

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Очки нараховуються за вибитого чи схопленого суперника по одному балу. Гра триває доти, доки одна з команд не втратить усіх гравців.

У чомусь цей вид спорту нагадує гучну однойменну гру із серіалу "Гра в кальмара", а саме останнє випробування. Щоправда, у кінострічці гравці виступали віч-на-віч, але можлива була б і командна гра.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ

Світові ігри з кабадді проводилися п'ять разів, та у всіх випадках перемога діставалася збірній Індії (2004, 2007, 2010, 2011, 2016). Також до трійки призерів потрапляли іранці, пакистанці, канадці, японці, корейці та представники Бангладеш.

Брали участь у чемпіонатах світу і європейці. Найкращим результатом стали 2 четверті місця Італії (2010, 2011). Також Старий Світ у цій грі представляли Іспанія, Польща, Велика Британія, Норвегія та Німеччина.

PRO KABADDI LEAGUE

У 2014 році в Індії було створено перший повноцінний чемпіонат з кабадді. Спочатку в ньому виступали 8 команд, проте пізніше турнір було розширено до 12 учасників. Дебютний чемпіонат подивилися 435 мільйонів глядачів і з кожним роком це число зростало.

За перемогу у матчі команді присуджується 5 балів, за нічию – 3. Також 1 бал отримує команда, якщо програла з різницею у сім та менше очок.

Найтитулованішою командою з кабадді є Патна Пайретс з однойменного індійського міста – 3 чемпіонства. За перемогу в турнірі переможець отримує 30 мільйонів індійських рупій, що за курсом дорівнює приблизно 400 тисяч доларів або 11 мільйонів гривень.

СТАВКИ НА КАБАДДІ

Спрогнозувати кількість очок переможця/програвшого доволі складно. Букмекери приймають ставки на тотал більше/менше на позначці 67,5 очок. Також є можливість поставити на тотал балів "захоплення" (скільки очок обидві команди в сумі наберуть в атаці) та тотал балів у "захисті".

Також за котируваннями можна побачити, що нічия у грі дуже малоймовірна. Котирування на мирний результат оцінюються в межах 6.00 – 7.00.

Після 2019 року Pro Kabaddi League зробили паузу через пандемію коронавірусу. Зараз у розпалі йде сезон 2021-2022, його лідером та фаворитом є команда Дабанг Делі.

ОБВАЛ ТРИБУНИ 2021 РОКУ

За збігом обставина саме на день народження кабадді минулого року сталася НП. В індійському місті Сурьяпет обвалилася трибуна із двома тисячами глядачів . На щастя, ніхто не загинув.