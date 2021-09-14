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Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
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Главная Игра Киберспорт

Меньше чем у Зинченко! Форвард сборной Украины получил неожиданно низкий рейтинг в FIFA22 (фото)

Анатолий Дерека
14 сентября, 20:25
Роман Яремчук получил одну из самых низких оценок Бенфики среди игроков атакующего направления

Форвард сборной Украины Роман Яремчук / Фото: Reuters

В начале следующего месяца состоится официальны релиз нового футбольного симулятора FIFA22. Видеоигра от компании Electronic Arts увидит свет 1 октября.

В интернет стали попадать рейтинги игроков из симулятора. Вчера стали известны 22 лучших футболиста по версии FIFA22. Сегодня рейтинги своих футболистов опубликовал ближайший соперник Динамо в Лиге чемпионов – португальская Бенфика.

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Таким образом, стал известен и рейтинг форварда сборной Украины Романа Яремчука. Нападающий получил рейтинг 77, один из худших среди атакующих игроков лиссабонцев.

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Сильными сторонами Яремчука симулятор определил скорость и удар, тогда как среди слабостей игрока – оборонные функции. Основные конкуренты Романа в линии нападения получили рейтинги выше: Рафа Силва (82), Пицци (81), Эвертон (80), Сеферович (78).

К слову, вчера стал известен и рейтинг игроков Манчестер Сити, в том числе и Александра Зинченко. Футболист сборной Украины получил оценку 80.

Напомним, что в FIFA22 можно будет сыграть как за сборную Украины, так и за действующего чемпиона УПЛ киевское Динамо.

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