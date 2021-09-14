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Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
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Шахтар --
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Головна Гра Кіберспорт

Менше ніж у Зінченка! Форвард збірної України отримав несподівано низький рейтинг в FIFA22 (фото)

Анатолій Дерека
14 вересня, 20:25
Роман Яремчук отримав одну з найнижчих оцінок Бенфіки серед гравців атакувального напрямку

Форвард збірної України Роман Яремчук / Фото: Reuters

На початку наступного місяця відбудеться офіційні реліз нового футбольного симулятора FIFA22. Відеогра від компанії Electronic Arts побачить світ 1 жовтня.

В інтернет стали потрапляти рейтинги гравців з симулятора. Вчора стали відомі 22 кращих футболісти за версією FIFA22. Сьогодні рейтинги своїх гравців опублікував найближчий суперник Динамо в Лізі чемпіонів – португальська Бенфіка.

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Отже, став відомий і рейтинг форварда збірної України Романа Яремчука. Нападник отримав рейтинг 77, один з найгірших серед атакувальних гравців лісабонців.

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Сильними сторонами Яремчука симулятор визначив швидкість і удар, тоді як серед слабкостей гравця – оборонні функції. Основні конкуренти Романа в лінії нападу отримали рейтинги вище: Рафа Сілва (82), Піцці (81), Евертон (80), Сеферович (78).

До слова, вчора став відомий і рейтинг гравців Манчестер Сіті, в тому числі й Олександра Зінченка. Футболіст збірної України отримав оцінку 80.

Нагадаємо, що в FIFA22 можна буде зіграти як за збірну України, так і за чинного чемпіона УПЛ київське Динамо.

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