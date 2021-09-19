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2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
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Марлос круче Педриньо! Стали известны рейтинги игроков Шахтера в FIFA22 (фото)

Андрей Трофимов
19 сентября, 18:20
Экс-игрок сборной Украины стал самым рейтинговым футболистом Шахтера в новеньком симуляторе от Electronic Arts

Игроки Шахтера узнали свои рейтинги в FIFA22

Уже менее чем через две недели состоится официальный релиз нового футбольного симулятора FIFA22. Видеоигра от компании Electronic Arts увидит свет 1 октября.

Тем временем, в Сеть стали попадать рейтинги игроков из симулятора. Сначала стали известны 22 лучших футболиста по версии FIFA22.

Затем рейтинги игроков назвали Манчестер Сити и Челси. А сегодня стали известны показатели вице-чемпиона Украины донецкого Шахтера.

Самым рейтинговым игроком команды Роберто Де Дзерби стал Марлос, у которого оценка 81. Также в тройку лучших входят Исмаили (80) и Тарас Степаненко (79).

А вот звездных новичков FIFA оценила ниже. Так, у Педриньо рейтинг 75, а у Траоре и Марлона – по 72. К слову, самым быстрым игроком Шахтера в симуляторе посчитали защитника Додо (рейтинг скорости – 88).

Главной фишкой симулятора станет технология HyperMotion, с помощью которой в игре появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча.

Правда, данная фишка не будет доступна на ПК, поскольку не все компьютеры могут технически ее потянуть. Напомним, что в FIFA22 можно будет сыграть как за сборную Украины, так и за действующего чемпиона УПЛ киевское Динамо.

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