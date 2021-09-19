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2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
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Минай --
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Марлос крутіше за Педріньо! Стали відомі рейтинги гравців Шахтаря в FIFA22 (фото)

Андрій Трофімов
19 вересня, 18:20
Ексгравець збірної України став найбільш рейтинговим футболістом Шахтаря в новенькому симуляторі від Electronic Arts

Гравці Шахтаря дізналися свої рейтинги у FIFA22

Вже менш ніж через два тижні відбудеться офіційний реліз нового футбольного симулятора FIFA22. Відеогра від компанії Electronic Arts побачить світ 1 жовтня.

Тим часом, в Мережу стали потрапляти рейтинги гравців з симулятора. Спочатку стали відомі 22 найкращих футболіста за версією FIFA22.

Потім рейтинги гравців назвали Манчестер Сіті та Челсі. А сьогодні стали відомі показники віце-чемпіона України донецького Шахтаря.

Найбільш рейтинговим гравцем команди Роберто Де Дзербі став Марлос, у якого оцінка 81. Також до трійки найкращих входять Ісмаїлі (80) і Тарас Степаненко (79).

А ось зіркових новачків FIFA оцінила нижче. Так, у Педріньо рейтинг 75, а у Траоре і Марлона – по 72. До речі, найшвидшим гравцем Шахтаря в симуляторі вважають захисника Додо (рейтинг швидкості – 88).

Головною фішкою симулятора стане технологія HyperMotion, за допомогою якої в грі з'являться нові анімації та ракурси футбольного матчу.

Правда, дана фішка не буде доступна на ПК, оскільки не всі комп'ютери можуть технічно її потягнути. Нагадаємо, що в FIFA22 можна буде зіграти як за збірну України, так і за чинного чемпіона УПЛ київське Динамо.

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