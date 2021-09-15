Ви серйозно? Переможець Ліги чемпіонів розніс FIFA22 через свого рейтингу (фото)

Захисник Челсі Антоніо Рюдігер висловив здивування через низьку оцінку своєї швидкості від Electronic Arts

/ Фото: Reuters

Уже в жовтні відбудеться офіційний реліз нового футбольного симулятора FIFA22. Відеогра від компанії Electronic Arts побачить світ 1 жовтня.

Тим часом, багато топ-клубів вже почали публікувати рейтинги своїх гравців у симуляторі. Наприклад, з повідомлення Манчестер Сіті стало відомо, що оцінка Олександра Зінченка в FIFA22 складе 80.

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Опублікував і рейтинги своїх гравців Челсі. Найкращими гравцями "синіх" визнаються Нголо Канте (90) і Ромелу Лукаку (88). Що ж стосується оборонців, то у Тіаго Сілви оцінка 85, а у Антоніо Рюдігера – 83.

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Даний рейтинг викликав обурення у німецького захисника. Особливо Рюдігера здивував низький бал за швидкість (75). Про це Антоніо емоційно висловився на своїй сторінці в Twitter:

"Я можу розігнатися на поле до 36 км/год, але в грі швидкість всього лише 75 балів. Ви серйозно? Що мені потрібно зробити, щоб отримати 90 балів? Прискорюватися до 50 км/год? "

Нагадаємо, що в FIFA22 можна буде зіграти як за збірну України, так і за чинного чемпіона УПЛ київське Динамо.