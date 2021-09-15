Вы серьезно? Победитель Лиги чемпионов разнес FIFA22 из-за своего рейтинга (фото)

Защитник Челси Антонио Рюдигер высказал недоумение из-за низких оценок своей скорости от Electronic Arts

Антонио Рюдигер / Фото: Reuters

Уже в октябре состоится официальны релиз нового футбольного симулятора FIFA22. Видеоигра от компании Electronic Arts увидит свет 1 октября.

Тем временем, многие топ-клубы уже стали публиковать рейтинги своих игроков в симуляторе. К примеру, из сообщения Манчестер Сити стало известно, что оценка Александра Зинченко в FIFA22 составит 80.

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Опубликовал и рейтинги своих игроков Челси. Лучшими игроками "синих" признаются Нголо Канте (90) и Ромелу Лукаку (88). Что же касается оборонцев, то у Тиаго Силвы оценка 85, а у Антонио Рюдигера – 83.

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Данный рейтинг вызвал негодование у немецкого защитника. Особенно Рюдигера удивил низкий балл за скорость (75). Об это Антонио эмоционально высказался на своей страничке в Twitter:

"Я могу разогнаться на поле до 36 км/ч, но в игре скорость всего лишь 75 баллов. Вы серьезно? Что мне нужно сделать, чтобы получить 90 баллов? Ускоряться до 50 км/ч?"

Напомним, что в FIFA22 можно будет сыграть как за сборную Украины, так и за действующего чемпиона УПЛ киевское Динамо.