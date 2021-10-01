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Даже вакцины не отпугнули! Первый день Мировой серии покера отметился большим ажиотажем

Анатолий Дерека
1 октября, 20:30
Уже стартовали три ивента WSOP 2021, а на турнир хайроллеров H.O.R.S.E уже успели заявиться более 70-ти покеристов

В Лас-Вегасе стартовала Мировая серия покера / Фото: Pokernews

Вчера в Лас-Вегасе стартовала Мировая серия покера. WSOP возвращается в офлайн-режим после того, как в прошлом году сделала паузу из-за пандемии коронавируса.

В этом же году организаторы разыграют 99 золотых браслетов в офлайн- и онлайн-ивентах. Из-за продолжающейся пандемии на WSOP приняли решение пускать лишь вакцинированных от ковида игроков.

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Впрочем, это не оттолкнуло покерный народ, который соскучился по большим ивентам. В первый день стартовало сразу три турнира:

  • Casino Employees NLH – турнир для работников казино Rio с бай-ином 500 долларов
  • Covid-19 Relief NLH Charity Event – благотворительное соревнование с бай-ином 1000 долларов, часть призового фонда от которого будет отправлено медработникам, лечащим зараженных ковидом
  • H.O.R.S.E – турнир-хайроллеров с бай-ином 25 тысяч по смешанным видам покера (Безлимитный Холдем, Омаха Хай-Лоу 8, Разз, Стад и семикарточный Стад)

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Именно последний ивент привлек наибольшее внимание среди болельщиков. Популярный покер-про Даниэль Негреану сообщает, что состав участников H.O.R.S.E превысил ожидаемый спрос почти в два раза.

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На турнир заявилось аж 73 игрока. Из них 26 уже вылетели, а во второй день перешли 47 топ-покеристов. Причем вход на ивент открыт вплоть до старта второй части события, так что количество участников может еще расшириться.

Отметим, что во второй этап прошли все самые известные участники турнира – Даниэль Негреану, Шон Диб, Фил Хельмут, Майк Матусов и другие.

Чиплидером же стал американец Чэд Ивслейдж, существенно опережающий ближайших преследователей. В десятку лучших пока также входят Матусов, Гаспар и Кляйн.

ИгрокСтек
1Чэд Ивслейдж860 000
2Джон Моннетт589 500
3Жан Гаспар569 000
4Джесси Кляйн490 500
5Майк Матусов420 500
6Адам Фридман420 500
7Крис Витч371 500
8Шон Диб321 000
9Хал Ротхольц314 000
10Рэнди Охель295 000

Отметим, что эксклюзивным транслятором WSOP является стриминговый сервис PokerGo. Компания заявила, что купила права на показ 26-ти самых рейтинговых турниров, чьи финальные столы будут показаны в прямом эфире.

Единственным исключением является Main Event, с которого PokerGo проведет аж 12 эфиров, включая два финальных дня. Месячная подписка стоит 15 долларов, тогда как оформление на год обойдется лишь в 100 долларов.

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