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Навіть вакцини не відвернули! Перший день Світової серії покеру відзначився великим ажіотажем

Анатолій Дерека
1 жовтня, 20:30
Вже стартували три івенти WSOP 2021, а на турнір хайролерів H.O.R.S.E вже встигли заявитися більше 70-ти покеристів

У Лас-Вегасі стартувала Світова серія покеру / Фото: Pokernews

Вчора в Лас-Вегасі стартувала Світова серія покеру. WSOP повертається в офлайн-режим після того, як в минулому році зробила паузу через пандемію коронавірусу.

В цьому ж році організатори розіграють 99 золотих браслетів в офлайн- та онлайн-івентах. Через триваючу пандемії на WSOP прийняли рішення пускати лише вакцинованих від ковіду гравців.

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Втім, це не відштовхнуло покерний народ, який скучив за великими івентами. У перший день стартувало відразу три турніри:

  • Casino Employees NLH – турнір для працівників казино Rio з бай-іном 500 доларів
  • Covid-19 Relief NLH Charity Event – благодійне змагання з бай-іном 1000 доларів, частина призового фонду від якого буде відправлена медпрацівникам, лікуючим заражених ковідом
  • H.O.R.S.E – турнір-хайролерів з бай-іном 25 тисяч зі змішаних видів покеру (Безлімітний Холдем, Омаха Хай-Лоу 8, Разз, Стад та Семикартковий Стад)

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Саме останній івент привернув найбільшу увагу серед уболівальників. Популярний покер-про Даніель Негреану повідомляє, що склад учасників H.O.R.S.E перевищив очікуваний попит майже вдвічі.

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На турнір заявилося аж 73 гравця. З них 26 вже вилетіли, а в другий день перейшли 47 топ-покеристів. Причому вхід на івент відкритий аж до старту другої частини події, тому кількість учасників може ще розширитися.

Відзначимо, що до другого етапу пройшли всі найвідоміші учасники турніру – Даніель Негреану, Шон Діб, Філ Хельмут, Майк Матусов та інші.

Чіплідером же став американець Чед Івслейдж, який істотно випереджає найближчих переслідувачів. У десятку кращих поки також входять Матусов, Гаспар і Кляйн.

Гравець Стек
1Чед Івслейдж860 000
2Джон Моннетт589 500
3Жан Гаспар569 000
4Джессі Кляйн490 500
5Майк Матусів420 500
6Адам Фрідман420 500
7Кріс Вітч371 500
8Шон Діб321 000
9Хал Ротхольц314 000
10Ренді Охель295 000

Відзначимо, що ексклюзивним транслятором WSOP є стрімінговий сервіс PokerGo. Компанія заявила, що купила права на показ 26-ти найбільш рейтингових турнірів, чиї фінальні столи будуть показані в прямому ефірі.

Єдиним винятком є Main Event, з якого PokerGo проведе аж 12 ефірів, включаючи два фінальні дні. Місячна підписка коштує 15 доларів, тоді як оформлення на рік обійдеться лише в 100 доларів.

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