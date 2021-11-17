Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Гра Крипто

Байден проти криптовалюти? Президент США підписав резонансний законопроєкт

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
17 листопада, 18:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американський президент має намір зобов'язати компанії звітувати про операції з криптовалютами, проте технічно закон ще сируватий
Джо Байден має намір посилити контроль за крипторинком
Джо Байден має намір посилити контроль за крипторинком

Ринок криптовалюти активно розвивається у 2021 році. Так, минулого тижня курс біткоїну досяг історичного максимуму, зупинившись на позначці 69 тисяч доларів

Проте уряд США збирається посилити контроль за ринком криптовалюти. Днями президент Джо Байден підписав законопроєкт про інфраструктуру на 1 трильйон доларів.

Реклама

Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден / Фото: REUTERS

Документ містить розширене визначення поняття "брокер". У DeFi-протоколах можуть зобов'язати звітувати перед податковою службою про діяльність своїх клієнтів залежно від трактування, майнерів та операторів нод, розробників гаманців та постачальників ліквідності.

Такі компанії мають звітувати про операції з криптовалютами на суму понад 10 тисяч доларів. Однак ні майнери, ні оператори нод не мають доступу до інформації про транзакції своїх клієнтів. Вимоги законопроєкту у такому вигляді технічно неможливі.

Реклама

Читайте також: Барбадос відкриє перше криптопосольство

Представники криптоіндустрії стурбовані тим, що без коригування новий закон задушить розвиток сфери у США та підштовхне бізнесменів до міграції до іншої країни. Зазначимо, що в Сальвадорі вже прийняли біткоїн як офіційний засіб платежу, проте це викликало масові протести у країні.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини приптовалют
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

60313.78

Binance Coin (BNB)

575.04

Dogecoin (DOGE)

0.24

Litecoin (LTC)

230.7

Theta (THETA)

6.52

Детальніше
Опитування
Як створювали біткоїн
Опитування
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти