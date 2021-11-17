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Байден против криптовалюты? Президент США подписал резонансный законопроект

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
17 ноября, 18:45
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Американский президент намерен обязать компании отчитываться об операциях с криптовалютами, однако технически закон еще сыроват
Джо Байден намерен ужесточить контроль за крипторынком
Джо Байден намерен ужесточить контроль за крипторынком

Рынок криптовалюты активно развивается в 2021 году. Так, на прошлой неделе курс биткоина достиг исторического максимума, остановившись на отметке 69 тысяч долларов.

Тем не менее правительство США собирается ужесточить контроль за рынком криптовалюты. На днях президент Джо Байден подписал законопроект об инфраструктуре на 1 триллион долларов.

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден / Фото: REUTERS

Документ содержит расширенное определение понятия "брокер". В DeFi-протоколах могут обязать отчитываться перед налоговой службой о деятельности своих клиентов в зависимости от трактовки, майнеров и операторов нод, разработчиков кошельков и поставщиков ликвидности.

Такие компании обязаны отчитываться об операциях с криптовалютами на сумму более 10 тысяч долларов. Однако ни майнеры, ни операторы нод не имеют доступа к информации о транзакциях своих клиентов. Требования законопроекта в таком виде технически неосуществимы.

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Представители криптоиндустрии обеспокоены тем, что без корректировки новый закон задушит развитие сферы в США и подтолкнет бизнесменов к миграции в другую страну. Отметим, что в Сальвадоре уже приняли биткоин в качестве официального средства платежа, однако это вызвало массовые протесты в стране.

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