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У гонитві за Реалом: хто лідер у битві прихованих претендентів на чемпіонство в Іспанії?

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
18 грудня, 14:45
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Кирило Круторогов ставить те, що Севілья та Атлетіко не заб'ють багато голів. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Іспанії
Хулен Лопетегі (ліворуч) та Дієго Сімеоне (праворуч) зійдуться у центральній зустрічі суботи в Ла Лізі
Хулен Лопетегі (ліворуч) та Дієго Сімеоне (праворуч) зійдуться у центральній зустрічі суботи в Ла Лізі

Сьогодні відбудуться чотири поєдинки 18-го туру чемпіонату Іспанії. У центральній грі суботи Севілья битиметься з Атлетіко. В очікуванні поєдинку пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

СЕВІЛЬЯ – АТЛЕТІКО
18 грудня, субота о 22:00, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 2.85 – 3.00 – 2.85

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Представники Іспанії у Лізі чемпіонів по-різному провели груповий етап. Севілья перейшла до Ліги Європи, яка ніби була створена для них, тоді як Атлетіко в останньому турі прорвалися до плей-офф найпрестижнішого євротурніру.

У чемпіонаті андалусійці йдуть другим, відстаючи від Реала на вісім очок, але маючи гру в запасі. "Матрацники" четверті, але у найближчих переслідувачів рівно стільки ж балів. В останніх шести матчах Севілья забивала не більше одного голу.

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Склад у них нестабільний, багато хто поза грою – Окампос, Ен-Несірі, Ламела, Сусо, Навас та Акунья травмовані, Фернандо дискваліфікований. Особливі питання до атакувальної лінії, де є найбільші втрати.

Втім, мадридці почуваються також не найкращим чином – в останніх п'яти матчах були дві перемоги, а у п'яти останніх виїзних поєдинках чемпіонату – лише одна. У них прогалини в обороні – Хіменес, Савич та Врсалько травмовані.

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ПРОГНОЗ: Думаю, чекати великої кількості голів точно не варто, обидві команди будуть грати обережно. Тому ТМ 2,5, а може, навіть і ТМ 2.0.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • тотал більше 2,5 – 1.55
  • тотал більше 2,0 – 1.96

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