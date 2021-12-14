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Гвардіола проти свого кумира: прогноз на матч МанСіті – Лідс (аудіо)

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
14 грудня, 16:36
В закладинки
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Анонс та прогноз на матч чемпіонату Англії Манчестер Сіті – Лідс від футбольного коментатора Кирила Круторогова
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

14 грудня Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі зіграє з Лідсом. Початок матчу о 22:00. Анонс та прогноз на гру МанСіті – Лідс від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

МАНЧЕСТЕР СІТІ – ЛІДС
АПЛ, 14 грудня, вівторок о 22:00, Сетанта
Котирування на матч від Parimatch: 1.14 – 9.00 – 22.0

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"Городяни" видали серію із шести перемог у чемпіонаті поспіль і стали одноосібними лідерами Прем'єр-ліги. Щоправда, перевага від переслідувачів незначна: від Ліверпуля одне очко, від Челсі – два.

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В останніх двох матчах – проти Лейпцига в ЛЧ та Вулверхемптона в АПЛ наш Олександр Зінченко грав у стартовому складі.

Пеп Гвардіола ніколи не приховував свого захоплення сьогоднішнім суперником Марсело Б'єлсою, але своїм учителем його все ж таки не вважає. Цікаво, що після повернення Лідса до англійської еліти Гвардіола жодного разу не обіграв цю команду – нічия в гостях та поразка вдома.

"Лебеді" не найкраще проводять поточний сезон чемпіонату. Вони йдуть на п'ятнадцятому місці, відірвавшись від зони вильоту лише на п'ять очок. В останніх шести турах перемогли лише раз.

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А календар не з легких – до кінця року Лідс, окрім МанСіті, зустрінеться з Арсеналом та Ліверпулем. Не сприяє виходу з піке також лазарет – Філіпс, Бемфорд, Купер, Кох та Родріго травмовані. "Городянам" через пошкодження не допоможе лише Ферран Торрес.

ПРОГНОЗ. Команда Гвардіоли та Зінченка – очевидний фаворит. Але Лідс Б'єлси точно дасть бій. Думаю, обидві команди заб'ють і тотал більше 2,5 голів – цілком реальний результат.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • Обидві команди заб'ють гол – коефіцієнт 2.12
  • Тотал матчу більше 2,5 голів – коефіцієнт 1.36

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