Гвардіола проти свого кумира: прогноз на матч МанСіті – Лідс (аудіо)

14 грудня Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі зіграє з Лідсом. Початок матчу о 22:00. Анонс та прогноз на гру МанСіті – Лідс від футбольного коментатора Кирила Круторогова.
МАНЧЕСТЕР СІТІ – ЛІДС
АПЛ, 14 грудня, вівторок о 22:00, Сетанта
Котирування на матч від Parimatch: 1.14 – 9.00 – 22.0
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"Городяни" видали серію із шести перемог у чемпіонаті поспіль і стали одноосібними лідерами Прем'єр-ліги. Щоправда, перевага від переслідувачів незначна: від Ліверпуля одне очко, від Челсі – два.
В останніх двох матчах – проти Лейпцига в ЛЧ та Вулверхемптона в АПЛ наш Олександр Зінченко грав у стартовому складі.
Пеп Гвардіола ніколи не приховував свого захоплення сьогоднішнім суперником Марсело Б'єлсою, але своїм учителем його все ж таки не вважає. Цікаво, що після повернення Лідса до англійської еліти Гвардіола жодного разу не обіграв цю команду – нічия в гостях та поразка вдома.
"Лебеді" не найкраще проводять поточний сезон чемпіонату. Вони йдуть на п'ятнадцятому місці, відірвавшись від зони вильоту лише на п'ять очок. В останніх шести турах перемогли лише раз.
А календар не з легких – до кінця року Лідс, окрім МанСіті, зустрінеться з Арсеналом та Ліверпулем. Не сприяє виходу з піке також лазарет – Філіпс, Бемфорд, Купер, Кох та Родріго травмовані. "Городянам" через пошкодження не допоможе лише Ферран Торрес.
ПРОГНОЗ. Команда Гвардіоли та Зінченка – очевидний фаворит. Але Лідс Б'єлси точно дасть бій. Думаю, обидві команди заб'ють і тотал більше 2,5 голів – цілком реальний результат.
Котирування Parimatch на ці результати:
- Обидві команди заб'ють гол – коефіцієнт 2.12
- Тотал матчу більше 2,5 голів – коефіцієнт 1.36