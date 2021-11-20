20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Мілан --
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Золота історія покеру! WSOP випустить NFT-токени з Манімейкером та Брансоном

Анатолій Дерека
20 листопада, 12:05
Світова серія покеру вирішила виставити на аукціон шість найвизначніших подій у своїй історії, перетворивши їх на криптовалюту

Кріс Манімейкер (зверху) та Дойл Брансон (знизу) стануть частиною NFT від Світової серії покеру

У ці дні в Лас-Вегасі добігає кінця Світова серія покеру 2021. Днями визначився чемпіон Main Event, яким став австрієць Корай Алдемір. Хлопцеві підкорився приз у 8 мільйонів доларів.

Тим часом WSOP вирішила не відставати від сучасних тенденцій та створює свій NFT-токен (Non-Fungible Token), що перекладається як незамінний токен. Такий вид валюти є унікальним цифровим криптографічним сертифікатом, який підтверджує право на володіння цифровим активом.

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Для прикладу, нещодавно Андрій Шевченко випустив токени зі своїм футбольним сезоном 2003/2004. Світова серія покеру займеться продажем найпам'ятніших моментів в її історії.

З 17 листопада по 6 грудня організація проведе шість аукціонів з найкласнішими подіями на турнірах, які продаватимуться у форматі. Назва аукціону – "Gallery of Champion Moments":

  • 17 листопада — перемога Кріса Манімейкера у Головній події WSOP 2003

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  • 22 листопада — перемоги Стю Унгара у Головних подіях 1980, 1981 та 1997 років

  • 24 листопада – Перемога Філа Хельмута в Головній події 1989 року

  • 29 листопада – перемога Скотті Нгуєна на Main Event у 1998 році

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  • 1 грудня — Дойл Брансон та його десятий браслет, виграний у 2005 році.

  • 6 грудня — Джонні Чен та дві поспіль перемоги у Головних подіях 1987 та 1988 років

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Торги проходять на платформі WAX (Worldwide Asset eXchange) із використанням її власної валюти WAX Coin, яка нині оцінюється у 90 центів. Зараз на аукціоні розміщено лише токен із Манімейкером. Поки що максимальна запропонована за нього ціна – 931 WAX (837 доларів).