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СЬОГОДНІ Гра Крипто

Вмістив сезон у криптовалюту: Андрій Шевченко створив NFT для футбольної гри

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
28 жовтня, 16:00
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Легендарний український футболіст і тренер повідомив про те, що найкращий сезон у його кар'єрі тепер можна купити у вигляді токена
Андрій Шевченко створив свій NFT
Андрій Шевченко створив свій NFT / Фото: Getty Images

Останнім часом криптовалюта набирає обертів, у тому числі й NFT (Non-Fungible Token), що перекладається як "незамінний токен". Даний вид валюти є унікальним цифровим криптографічним сертифікатом, який підтверджує право на володіння цифровим активом.

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NFT не перешкоджає копіюванню цифрового артефакту, він лише закріплює право на володіння оригінальним екземпляром. Криптовалюта була винайдена у 2017 році, а днями створити свою NFT вирішив легендарний український футболіст Андрій Шевченко.

Ексфорвард Мілана повідомив, що його футбольний сезон 2003/2004 тепер доступний як NFT. У Шевченка 1000 обмежених, 100 – рідкісних та 10 – дуже рідкісних карток.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Reuters

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Токени будуть доступні у футбольному симуляторі Sorare. Кожна картка футболіста – це окрема NFT. Гравці купують їх у свою команду та отримують очки. Що стосується чинних гравців, то чим краще грає він у реальному житті, тим більше очок приносить кібергравцеві.

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Також є і колекційні картки, це якраз випадок Шевченка. Купівля здійснюється у вигляді аукціону: хто більше запропонував, тому вона дісталася. Наприклад, цей найдорожча NFT українця коштує 910 євро.

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