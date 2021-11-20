20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
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Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
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Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
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Вольфсбург --
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Мальме --
Зенит --
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Ювентус --
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Аякс --
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Интер --
Шахтер --
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Золотая история покера! WSOP выпустит NFT-токены c Манимейкером и Брансоном

Анатолий Дерека
20 ноября, 12:05
Мировая серия покера решила выставить на аукцион шесть самых знаменательных событий в своей истории, преобразовав их в криптовалюту

Крис Манимейкер (сверху) и Дойл Брансон (снизу) станут частью NFT от Мировой серии покера

В эти дни в Лас-Вегасе подходит к концу Мировая серия покера 2021. На днях определился чемпион Main Event, коим стал австриец Корай Алдемир. Парню покорился приз в 8 миллионов долларов.

Тем временем, WSOP решила не отставать от современных тенденций и создает свой NFT-токен (Non-Fungible Token), что переводится как невзаимозаменяемый токен. Такой вид валюты представляет собой уникальный цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом.

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Для примера, недавно Андрей Шевченко выпустил токены со своим футбольным сезоном 2003/2004. В свою очередь Мировая серия покера займется продажей самых памятных моментов в ее истории.

С 17 ноября по 6 декабря организация проведет шесть аукционов с самыми классными событиями на турнирах, которые будут продаваться в формате. Название аукциона – "Gallery of Champion Moments":

  • 17 ноября — победа Криса Манимейкера в Главном событии WSOP 2003

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  • 22 ноября — победы Стю Унгара в Главных событиях 1980, 1981 и 1997 годов

  • 24 ноября — победа Фила Хельмута в Главном событии 1989 года

  • 29 ноября — победа Скотти Нгуена на Main Event в 1998 году

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  • 1 декабря — Дойл Брансон и его десятый браслет, выигранный в 2005 году

  • 6 декабря — Джонни Чен и две подряд победы в Главных событиях 1987 и 1988 годов

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Торги проходят на платформе WAX (Worldwide Asset eXchange) с использованием ее собственной валюты WAX Coin, которая нынче оценивается в 90 центов. Сейчас на аукционе размещен только токен с Манимейкером. Пока что максимальная предложенная за него цена – 931 WAX (837 долларов).