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СЕГОДНЯ Игра Крипто

Вместил сезон в криптовалюту: Андрей Шевченко создал NFT для футбольной игры

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
28 октября, 16:00
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Легендарный украинский футболист и тренер сообщил о том, что лучший сезон в его карьере теперь можно купить в виде токена
Андрей Шевченко создал свой NFT
Андрей Шевченко создал свой NFT / Фото: Getty Images

В последнее время криптовалюта набирает обороты, в том числе и NFT (Non-Fungible Token), что переводится как невзаимозаменяемый токен. Данный вид валюты представляет собой уникальный цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом.

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NFT не препятствует копированию цифрового артефакта, он только закрепляет право владения оригинальным экземпляром. Криптовалюта была изобретена в 2017 году, а на днях создать свою NFT решил легендарный украинский футболист Андрей Шевченко.

Экс-форвард Милана сообщил, что его футбольный сезон 2003/2004 теперь доступен в виде NFT. У Шевченко 1000 ограниченных, 100 – редких и 10 – очень редких карточек.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Токены будут доступны в футбольном симуляторе Sorare. Каждая карточка футболиста – это отдельный NFT. Игроки покупают их в свою команду и получают очки. Что касается действующих игроков, то чем лучше играет он в реальной жизни, тем больше очков приносит киберигроку.

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Также есть и коллекционные карточки и это как раз случай Шевченко. Покупка осуществляется в виде аукциона: кто больше предложил, тому она и досталась. К примеру, на данный момент самая дорогая NFT украинца стоит 910 евро.

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