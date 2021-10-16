16 жовтня 14:00
Маріуполь 1
Металіст 1925 2
16 жовтня 17:00
Львів 1
Динамо 4
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 2
Колос 0
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лілль --
Севілья --
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Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
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Юрист-невдаха розриває в покер, вигравши другий турнір Світової серії за тиждень

Анатолій Дерека
16 жовтня, 22:10
Американський хайролер Ентоні Зінно затягнув четвертий браслет WSOP в кар'єрі, вигравши івент H.O.R.S.E

Ентоні Зінно виграв другий браслет WSOP за тиждень / Фото: WSOP

У ці дні в Лас-Вегасі триває Світова серія покеру 2021. У казино Rio розігруються 88 золотих браслетів, якими нагороджують найкращих гравців івентів.

Вночі підійшов до кінця турнір №27 зі змішаних дисциплін – H.O.R.S.E. На подію з бай-іном 1500 доларів заявилося 594 гравці.

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З покеристів, що дійшли до фіналки, найбільш іменитим був Ентоні Зінно, який чотири дні тому взяв браслет WSOP у івенті зі Стаду. Цієї ночі американець також був найкращим, збільшивши свою колекцію трофеїв.

В хедз-апі Ентоні не залишив шансів Ренді Охель. Після перемоги Зінно розповів, що він хотів стати юристом, але після отримання диплома вирішив все ж заробляти на життя покером.

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Тріумф дозволив Зінно стати чотириразовим чемпіоном Світової серії покеру. Свої перші перемоги на WSOP американець святкував у 2015 та 2019 році. Всього ж за свою кар'єру Ентоні виграв майже 10,5 мільйона доларів.

Результати фінального столу WSOP #27 H.O.R.S.E:

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  1. Ентоні Зінно (США) – 160,6 тис доларів
  2. Ренді Охель – 99,2 тис доларів
  3. Крістофер Адамс – 69,5 тис доларів
  4. Као Ченг Сечао- 49,5 тис доларів
  5. Даррен Кеннеді – 35,9 тис доларів
  6. Пол Холдер – 26,5 тис доларів
  7. Кертіс Фелпс – 19,9 тис доларів
  8. Макс Пескаторі – 15,2 тис доларів
  9. Майкл Розенберг – 11,8 тис доларів

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