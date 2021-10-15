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Антифемінізм в Лас-Вегасі: чоловік провалився на жіночому турнірі та під свист залишив залу (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
15 жовтня, 11:05
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Том Хаммерс вирішив спробувати себе в івенті для дівчат, проте так і не дістався до призів
Том Хаммерс невдало пограв з дівчатами в покер
Том Хаммерс невдало пограв з дівчатами в покер / Фото: Pokernews

У Лас-Вегасі триває Світова серія покеру, яка стартувала 30 вересня. У казино Rio найкращі гравці світу розігрують 88 золотих браслетів в різноманітних івентах.

Так, у понеділок стартував "жіночий" турнір LADIES NLH Championship, в якому традиційно беруть участь лише представниці прекрасної статі. Правда, зареєструватися на івент можуть і чоловіки.

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Вся справа в юридичній колізії, адже за законами штату Невада покер-рум не може відмовити гравцеві в участі лише на основі статевої ознаки. Отже, ця лазівка не завадила тому Хаммерсу вступити з дівчатами в гонку за браслетом.

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Правда, американець зазнав краху, вилетівши ще до зони ITM. Залишати зал Тому довелося під свист учасниць, які традиційно у такий спосіб прощаються з чоловіками-невдахами.

Хаммерс зізнавався, що готовий був в разі перемоги віддати гроші жіночим благодійним фондам, проте не досяг успіху. Що цікаво, в історії був випадок, коли чоловік тріумфував на подібному турнірі.

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У 2009 році Грег Сесслер виграв Ladies Poker Championship, правда на WSOP Circuit. На основних івентах WSOP хлопець так жодного разу і не потрапляв в призову зону.

покерWSOP
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