Юрист-неудачник разрывает в покер, выиграв второй турнир Мировой серии за неделю

Энтони Зинно выиграл второй браслет WSOP за неделю / Фото: WSOP
В эти дни в Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. В казино Rio разыгрываются 88 золотых браслетов, которыми награждают лучших игроков ивентов.
Ночью подошел к концу турнир №27 по смешанным дисциплинам – H.O.R.S.E. На событие с бай-ином 1500 долларов заявилось 594 игрока.
Из покеристов, дошедших до финалки, самым именитым был Энтони Зинно, который четыре дня назад взял браслет WSOP в ивенте по Стаду. Этой ночью американец также был лучшим, увеличив свою коллекцию трофеев.
В хедз-апе Энтони не оставил шансов Рэнди Охелю. После победы Зинно рассказал, что он хотел стать юристом, но после получения диплома решил все же зарабатывать на жизнь покером.
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Триумф позволил Зинно стать четырехкратным чемпионом Мировой серии покера. Свои первые победы на WSOP американец праздновал в 2015 и 2019 году. Всего же за свою карьеру Энтони выиграл почти 10,5 миллиона долларов.
Результаты финального стола WSOP #27 H.O.R.S.E:
- Энтони Зинно (США) – 160,6 тыс долларов
- Рэнди Охель – 99,2 тыс долларов
- Кристофер Адамс – 69,5 тыс долларов
- Као Ченг Сечао – 49,5 тыс долларов
- Даррен Кеннеди – 35,9 тыс долларов
- Пол Холдер – 26,5 тыс долларов
- Кертис Фелпс – 19,9 тыс долларов
- Макс Пескатори – 15,2 тыс долларов
- Майкл Розенберг – 11,8 тыс долларов