Юрист-неудачник разрывает в покер, выиграв второй турнир Мировой серии за неделю

Энтони Зинно выиграл второй браслет WSOP за неделю / Фото: WSOP

В эти дни в Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. В казино Rio разыгрываются 88 золотых браслетов, которыми награждают лучших игроков ивентов.

Ночью подошел к концу турнир №27 по смешанным дисциплинам – H.O.R.S.E. На событие с бай-ином 1500 долларов заявилось 594 игрока.

Реклама

Из покеристов, дошедших до финалки, самым именитым был Энтони Зинно, который четыре дня назад взял браслет WSOP в ивенте по Стаду. Этой ночью американец также был лучшим, увеличив свою коллекцию трофеев.

В хедз-апе Энтони не оставил шансов Рэнди Охелю. После победы Зинно рассказал, что он хотел стать юристом, но после получения диплома решил все же зарабатывать на жизнь покером.

Реклама

Читайте также: Мужчина провалился на женском турнире и под свист покинул зал

Триумф позволил Зинно стать четырехкратным чемпионом Мировой серии покера. Свои первые победы на WSOP американец праздновал в 2015 и 2019 году. Всего же за свою карьеру Энтони выиграл почти 10,5 миллиона долларов.

Результаты финального стола WSOP #27 H.O.R.S.E:

Реклама