Де браслет, Зін? Американець не пустив Філа Хельмута до чергового браслету WSOP

У Лас-Вегасі триває Світова серія покеру 2021. У казино Rio продовжують розігрувати 88 золотих браслетів, якими нагороджують найкращих гравців івентів.
Сьогодні вночі підійшов до кінця 19-ий турнір Seven Card Stud Championship. Бай-ін склав чималі 10 тисяч доларів, тому і зібралися на нього лише найкращі – всього 62 гравці.
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В призи потрапили десятеро, серед яких був і рекордсмен по браслетах WSOP Філ Хельмут (15 нагород). Раніше Філ вже був близький до завоювання 16-го титулу, але в івенті H.O.R.S.E зайняв 6 місце.
Не пощастило PokerBrat і вчора. За фінальний стіл турніру з Семикарткового Стаду американець вийшов чіплідером, проте в підсумку задовольнився четвертим місцем.
Чемпіоном же став співвітчизник Хельмута Ентоні Зінно. Американець виграв третій в кар'єрі браслет WSOP, піднявши майже 200 тисяч доларів.
"Це не реально. Я тільки недавно почав працювати над Стадом. У турнірі брали участь кращі гравці в світі. Вони настільки добре грають, що я не можу ставити себе в один ряд з ними. Для мене велика честь виграти цей браслет. Я запросто міг би грати в Стад все життя і так і не стати чемпіоном WSOP" , – висловився після тріумфу Зінно.
Результати фінального столу WSOP #19 Seven Card Stud Championship:
- Ентоні Зінно (США) – 182,8 тис доларів
- Джеймс Чен (Тайвань) – 113 тис доларів
- Хосе Пас-Гутьєррес (Болівія) – 77,2 тис доларів
- Філ Хельмут (США) – 54,7 тис доларів
- Джек Маклілленд (США) – 40,2 тис доларів
- Стівен Чідвік (Велика Британія)- 30,8 тис доларів
- Джейсон Гола (США) – 24,6 тис доларів
- Скотт Болман (США) – 20,4 тис доларів
- Джордж Александер (США) – 17,8 тис доларів
- Деніел Зак (США) – 16,2 тис доларів