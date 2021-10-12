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Де браслет, Зін? Американець не пустив Філа Хельмута до чергового браслету WSOP

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
12 жовтня, 22:20
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Ентоні Зінно виграв турнір хайролерів із Семикарткового Стаду і здобув третій трофей на Світовій серії покеру
Ентоні Зінно здобуває третій браслет WSOP
Ентоні Зінно здобуває третій браслет WSOP / Фото: WSOP

У Лас-Вегасі триває Світова серія покеру 2021. У казино Rio продовжують розігрувати 88 золотих браслетів, якими нагороджують найкращих гравців івентів.

Сьогодні вночі підійшов до кінця 19-ий турнір Seven Card Stud Championship. Бай-ін склав чималі 10 тисяч доларів, тому і зібралися на нього лише найкращі – всього 62 гравці.

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В призи потрапили десятеро, серед яких був і рекордсмен по браслетах WSOP Філ Хельмут (15 нагород). Раніше Філ вже був близький до завоювання 16-го титулу, але в івенті H.O.R.S.E зайняв 6 місце.

Фил Хельмут

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Не пощастило PokerBrat і вчора. За фінальний стіл турніру з Семикарткового Стаду американець вийшов чіплідером, проте в підсумку задовольнився четвертим місцем.

Чемпіоном же став співвітчизник Хельмута Ентоні Зінно. Американець виграв третій в кар'єрі браслет WSOP, піднявши майже 200 тисяч доларів.

"Це не реально. Я тільки недавно почав працювати над Стадом. У турнірі брали участь кращі гравці в світі. Вони настільки добре грають, що я не можу ставити себе в один ряд з ними. Для мене велика честь виграти цей браслет. Я запросто міг би грати в Стад все життя і так і не стати чемпіоном WSOP" , – висловився після тріумфу Зінно.

Результати фінального столу WSOP #19 Seven Card Stud Championship:

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  1. Ентоні Зінно (США) – 182,8 тис доларів
  2. Джеймс Чен (Тайвань) – 113 тис доларів
  3. Хосе Пас-Гутьєррес (Болівія) – 77,2 тис доларів
  4. Філ Хельмут (США) – 54,7 тис доларів
  5. Джек Маклілленд (США) – 40,2 тис доларів
  6. Стівен Чідвік (Велика Британія)- 30,8 тис доларів
  7. Джейсон Гола (США) – 24,6 тис доларів
  8. Скотт Болман (США) – 20,4 тис доларів
  9. Джордж Александер (США) – 17,8 тис доларів
  10. Деніел Зак (США) – 16,2 тис доларів

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
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