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Три гравці вперше виграли золоті браслети на WSOP 2022

Анатолій Дерека
7 червня, 23:01
Чед Івслейдж, Амнон Філіппі та Алекс Лівінгстон вперше у кар'єрі тріумфували на Світовій серії покеру

Чед Івслейдж (ліворуч), Алекс Лівінгстон (у центрі) та Амнон Філіппі (праворуч) / Фото: WSOP

Світова покерна серія набирає обертів. Найкращі гравець світу у Лас-Вегасі розігрують 89 золотих браслетів. До вчорашнього дня визначилися п'ятеро чемпіонів:

Вчора і сьогодні вночі стали відомі ще три володарі браслетів – у Безлімітному Холдемі, Омаху Хай-Лоу та Семикартковому Стаді. У першому зійшлися хайролери, які заплатили по 25 тисяч бай-іну. Втім, їх виявилося аж 252.

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Найкращим став американець Чед Івслейдж, який обіграв у хедз-апі популярного гравця Джейка Шіндлера. Також за фіналку турніру вийшов і чемпіон Main Event минулої WSOP Корай Алдемір.

Результати фінального столу турніру WSOP High Roller NLH 8-Handed:

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  1. Чед Івслейдж – 1,41 млн доларів
  2. Джейк Шіндлер – 874,5 тис. доларів
  3. Джош Ар'є – 616 тис. доларів
  4. Крістофер Брюер – 442 тис. доларів
  5. Брек Шуттен – 323,7 тис. доларів
  6. Корай Алдемір – 241,7 тис. доларів
  7. Антоніо Лієвано – 184,3 тис. доларів
  8. Огнян Дімов – 143,4 тис. доларів
  9. Ден Колпойс – 114 тис. доларів

В івенті по Омаху рівних був Амнону Філіппі. До цього турніру покерист виграв 3,5 мільйона доларів у покерних турнірах за кар'єру, а тепер роздобув і перший браслет.

Результати фінального столу турніру WSOP High Roller NLH 8-Handed:

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  1. Амнон Філіппі – 252,7 тис. доларів
  2. Метт Венгрін – 156,1 тис. доларів
  3. Пауль Заппулла – 111,5 тис. доларів
  4. Муріло Фігередо – 80,6 тис. доларів
  5. Метт Гланц – 59,1 тис. доларів
  6. Девід Фанкхаузер – 43,9 тис. доларів
  7. Рамі Букай – 33,1 тис. доларів
  8. Мел Джуда – 25,3 тис. доларів
  9. Ронан Неллі – 19,6 тис. доларів

Нарешті в турнірі зі Стаду успіх посміхнувся канадцю Алексу Лівінгстону. Хлопець раніше не вигравав турніри WSOP, проте на Main Event у 2019 році він посів третє місце, що дозволило йому підняти аж 4 мільйони.

Результати фінального столу турніру WSOP High Roller NLH 8-Handed:

  1. Алекс Лівінгстон – 103,2 тис. доларів
  2. Даніель Вайнман – 63,8 тис. доларів
  3. Томас Тейлор – 44,1 тис. доларів
  4. Худжон Лі – 31 тис. доларів
  5. Кенні Хсіунг – 22,3 тис. доларів
  6. Джон Расенер – 16,3 тис. доларів
  7. Бред Рубен – 12,2 тис. доларів
  8. Джон Еванс – 9,3 тис. доларів
  9. Меттью Ароновіц – 7,3 тис. доларів