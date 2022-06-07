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Трое игроков впервые выиграли золотые браслеты на WSOP 2022

Анатолий Дерека
7 июня, 23:01
Чед Ивслейдж, Амнон Филиппи и Алекс Ливингстон в первый раз в карьере триумфовали на Мировой серии покера

Чед Ивслейдж (слева), Алекс Ливингстон (в центре) и Амнон Филиппи (справа) / Фото: WSOP

Мировая серия покера набирает обороты. Лучшие игрок мира в Лас-Вегасе разыгрывают 89 золотых браслетов. Ко вчерашнему дню определились пятеро чемпионов:

Вчера и сегодня ночью стали известны еще три обладателя браслетов – в Безлимитном Холдеме, Омахе Хай-Лоу и Семикарточном Стаде. В первом сошлись хайроллеры, заплатившие по 25 тысяч бай-ина. Впрочем, их оказалось аж 252.

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Лучшим стал американец Чед Ивслейдж, обыгравший в хедз-апе популярного игрока Джейка Шиндлера. Также за финалку турнира вышел и чемпион Main Event прошлой WSOP Корай Алдемир.

Результаты финального стола турнира WSOP High Roller NLH 8-Handed:

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  1. Чед Ивслейдж – 1,41 млн долларов
  2. Джейк Шиндлер – 874,5 тыс. долларов
  3. Джош Арье – 616 тыс. долларов
  4. Кристофер Брюэр – 442 тыс. долларов
  5. Брек Шуттен – 323,7 тыс. долларов
  6. Корай Алдемир – 241,7 тыс. долларов
  7. Антонио Лиевано – 184,3 тыс. долларов
  8. Огнян Димов – 143,4 тыс. долларов
  9. Дэн Колпойс – 114 тыс. долларов

В ивенте по Омахе равных не было Амнону Филиппи. До этого турнира покерист выиграл 3,5 миллиона долларов в покерных турнирах за карьеру, а теперь раздобыл и первый свой браслет.

Результаты финального стола турнира WSOP High Roller NLH 8-Handed:

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  1. Амнон Филиппи – 252,7 тыс. долларов
  2. Мэтт Венгрин – 156,1 тыс. долларов
  3. Пауль Заппулла – 111,5 тыс. долларов
  4. Мурило Фигередо – 80,6 тыс. долларов
  5. Мэтт Гланц – 59,1 тыс. долларов
  6. Дэвид Фанкхаузер – 43,9 тыс. долларов
  7. Рами Букай – 33,1 тыс. долларов
  8. Мэл Джуда – 25,3 тыс. долларов
  9. Ронан Нэлли – 19,6 тыс. долларов

Наконец в турнире по Стаду удача улыбнулась канадцу Алексу Ливингстону. Парень ранее не выигрывал турниры WSOP, однако на Main Event в 2019 году он занял третье место, что позволило ему поднять аж 4 миллиона.

Результаты финального стола турнира WSOP High Roller NLH 8-Handed:

  1. Алекс Ливингстон – 103,2 тыс. долларов
  2. Даниэль Вайнман – 63,8 тыс. долларов
  3. Томас Тэйлор – 44,1 тыс. долларов
  4. Худжон Ли – 31 тыс. долларов
  5. Кенни Хсиунг – 22,3 тыс. долларов
  6. Джон Расенер – 16,3 тыс. долларов
  7. Брэд Рубен – 12,2 тыс. долларов
  8. Джон Эванс – 9,3 тыс. долларов
  9. Мэттью Ароновиц – 7,3 тыс. долларов