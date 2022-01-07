Три "Оскари" вже відомі: хто став найкращим гравцем у покер у 2021 році

Церемонія Global Poker Awards відбудеться 18 лютого

18 лютого у Лас-Вегасі, у казино Aria, пройде масштабний захід Global Poker Awards. На ньому визначать 20 переможців у різних номінаціях покеру за підсумками 2021 року.

Одним з організаторів є популярний сайт статистики Global Poker Index, який вже підбив підсумки трьох рейтингів – загального, жіночого та гравців на середніх лімітах.

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Протягом 2021 року GPI нараховував покеристам бали за певною формулою, в якій враховувався розмір бай-іну, кількість учасників, підсумкова позиція та призові гравці.

Алі Імсирович – найкращий боснійський покерист / Фото: WSOP

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Так, у загальному рейтингу рівних не було боснійському покеристу Алі Імсіровичу. Балканець набрав 3478 балів, випередивши найближчого переслідувача Чанса Корнута на 253 очки.

Торік Алі виграв аж 14 турнірів та підняв майже 6,1 мільйона призових. За кількістю виграних грошей Імсірович став третім минулого року, а відомий канал PokerGo визнав хлопця найкращим покеристом 2021 року.

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У жіночому рейтингу гору взяла чарівна Надя Магнус, що обійшла Кіну Інгленд на 350 з гаком балів. Магнус зіграла у 41 турнірі та заробила в них 426К призових.

Лідерборд середніх лімітів було запроваджено вперше та його чемпіоном став Давид Мзареулов. Азербайджанець не грав у турнірах з бай-іном вище 2,5 тисячі та зумів у них за рік підняти аж 524К.