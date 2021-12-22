Генія з Боснії Алі Імсирович визнаний найкращим гравцем 2021 року

Хлопець заробив понад шість мільйонів за рік і виграв у престижному рейтингу PokerGo Tour

Алі Імсірович став переможцем рейтингу PokerGo Tour / Фото: Twitter Pokergo

Наприкінці грудня стримінгова компанія PokerGo підбила підсумки року і назвала найкращого гравця. Компанія проводила свої турніри протягом 2021 року, тому й ухвалила рішення на їх підставі оголосити переможця.

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Ним стала боснійська зірка покеру Алі Імсірович. Хлопець тріумфував аж у 14-ти івентах PokerGo Tour, а ще 20 разів опинявся у призах. Набравши 4364 бали, Алі випередив свого головного конкурента Майкла Аддамо.

Алі Імсіровіч продовжує підкорювати великі покерні турніри / Фото: Twitter Pokergo

Австралієць здобув поки що найбільшу кількість призових у всіх турнірах 2021 року (9,4М), однак у PGT у нього 6 перемог та всього два попадання в призи. Перша п'ятірка рейтингу PokerGo Tour 2021 виглядає:

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Алі Імсірович – 4364 бали Майкл Аддамо – 3083 бали Шон Перрі – 2525 балів Сем Соверел – 2252 бали Шон Вінтер – 2241 бал

Гравці могли поміняти свої позиції в останньому рейтинговому івенті року PokerGO Tour Championship із бай-іном 50 тисяч. Втім, із 46 гравців в ITM потрапили лише семеро, з яких не було лідерів рейтингу.

Переможцем став словенець Рок Гостіса, який раніше вдало виступав в онлайні. За перемогу в останньому турнірі 2021 року він отримав 689,1 тисячі доларів.