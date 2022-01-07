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Три "Оскара" уже известны: кто стал лучшим игроком в покер в 2021 году

Анатолий Дерека
7 января, 17:30
Али Имсирович, Надя Магнус и Давид Мзареулов выиграли специальные награды от Global Poker Index, которые они получат в середине февраля

Церемония Global Poker Awards состоится 18 февраля

18 февраля в Лас-Вегасе, в казино Aria, пройдет масштабное мероприятие Global Poker Awards. На нем определят 20 победителей в разных покерных номинациях по итогам 2021 года.

Одним из организаторов является популярный сайт статистики Global Poker Index, который уже подвел итоги трех рейтингов – общего, женского и игроков на средних лимитах.

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В течение 2021 года GPI начислял покеристам баллы по определенной формуле, в которой учитывался размер бай-ина, количество участников, итоговая позиция и призовые игрока.

Али Имсирович – лучший боснийский покерист / Фото: WSOP

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Так, в общем рейтинге равных не было боснийскому покеристу Али Имсировичу. Балканец набрал 3478 баллов, опередив ближайшего преследователи Чанса Корнута на 253 очка.

В прошлом году Али выиграл аж 14 турниров и поднял почти 6,1 миллиона призовых. По количеству выигранных денег Имсирович стал третьим в прошлом году, а известный канал PokerGo признал парня лучшим покеристом 2021 года.

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В женском рейтинге верх взяла обаятельная Надя Магнус, обошедшая Кину Инглэнд на 350 с лишним баллов. Магнус сыграла в 41 турнире и заработала в них 426К призовых.

Лидерборд средних лимитов был введен впервые и его чемпионом стал Давид Мзареулов. Азербайджанец не играл в турнирах с бай-ином выше 2,5 тысячи и сумел в них за год поднять аж 524К.