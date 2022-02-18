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Топ-красуня набрала 7 кг через проблеми зі здоров'ям, проте виглядає апетитно (фото)

Павло Василенко
18 лютого, 19:44
Канадська покеристка Ванесса Кейд три місяці лікувала спину, через що серйозно набрала вагу

Ванесса Кейд виглядає шикарно у будь-якому стані / Фото: Instagram Ванесси Кейд

Ванесса Кейд є однією з самих гарячих покеристок. Канадка виграла майже півмільйона доларів у "живих" турнірах, а також чимало пограла в онлайні.

На останній Світовій серії покеру, яка завершилася у листопаді, Ванесса потрапила у скандал. Дівчина здала позитивний тест на ковід, після чого серед інших покеристів почалася епідемія захворювання.

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Як виявилося, це не єдина проблема, з якою тоді зіткнулася Кейд. На своїй сторінці в Instagram канадка розповіла про зміщення диска у спині, через що вона тривалий час не могла рухатися та відвідувати спортзал.

"Окрім гри по 14 годин на день на WSOP, потім ковіда та сильного виснаження протягом 1,5 місяця, відбулося зміщення диска. Настільки сильне, що я не могла стояти і мені довелося лягти до лікарні.

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Відтоді минуло майже 4 місяці, як я змогла піти в тренажерний зал. Набрала 15 фунтів (6,8 кг), але наразі працюю над цим. Я була занадто виснажена і засмучена через те, що сталося зі спиною.

Не говорила про це у листопаді, але це було погано. Тиждень ридала від болю, поки мені не зробили правильні уколи стероїдів та пластирі з морфіном. Вчора, нарешті, зробили МРТ. Майже всі відчуття повернулися до моєї ноги, і я обережно відновлюю тренування".