Топ-красуня набрала 7 кг через проблеми зі здоров'ям, проте виглядає апетитно (фото)

Ванесса Кейд виглядає шикарно у будь-якому стані / Фото: Instagram Ванесси Кейд

Ванесса Кейд є однією з самих гарячих покеристок. Канадка виграла майже півмільйона доларів у "живих" турнірах, а також чимало пограла в онлайні.

На останній Світовій серії покеру, яка завершилася у листопаді, Ванесса потрапила у скандал. Дівчина здала позитивний тест на ковід, після чого серед інших покеристів почалася епідемія захворювання.

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Як виявилося, це не єдина проблема, з якою тоді зіткнулася Кейд. На своїй сторінці в Instagram канадка розповіла про зміщення диска у спині, через що вона тривалий час не могла рухатися та відвідувати спортзал.

"Окрім гри по 14 годин на день на WSOP, потім ковіда та сильного виснаження протягом 1,5 місяця, відбулося зміщення диска. Настільки сильне, що я не могла стояти і мені довелося лягти до лікарні.

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