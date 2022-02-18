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Топ-красотка набрала 7 кг из-за проблем со здоровьем, но все равно выглядит аппетитно (фото)

Павел Василенко
18 февраля, 19:44
Канадская покеристка Ванесса Кейд три месяца лечила спину, из-за чего серьезно поправилась

Ванесса Кейд выглядит шикарно в любом состоянии / Фото: Instagram Ванессы Кейд

Ванесса Кейд является одной из самых горячих покеристок. Канадка выиграла почти полмиллиона долларов в "живых" турнирах, а также немало поиграла в онлайне.

На последней Мировой серии покера, которая завершилась в ноябре, Ванесса попала в скандал. Девушка сдала положительный тест на ковид, после чего среди других покеристов началась эпидемия заболевания.

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Как оказалось, это не единственная проблема, с которой тогда столкнулась Кейд. На своей страничке в Instagram канадка рассказала о смещении диска в спине, из-за чего она долгое время не могла двигаться и посещать спортзал.

"Помимо игры по 14 часов в день на WSOP, затем ковида и сильного истощения в течение 1,5 месяца, произошло смещение диска. Настолько сильное, что я не могла стоять и мне пришлось лечь в больницу.

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Прошло почти 4 месяца с тех пор, как я смогла пойти в тренажерный зал. Набрала 15 фунтов (6,8 кг), но теперь работаю над этим. Я была слишком истощена и расстроена из-за того, что случилось со спиной.

Не говорила об этом в ноябре, но это было плохо. Неделю рыдала от боли, пока мне не сделали правильные уколы стероидов и пластыри с морфином. Вчера наконец-то сделали МРТ. Почти все чувства вернулись к моей ноге и я осторожно возобновляю тренировки".