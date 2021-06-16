Гарячі фото Ванесси Кейд – головною феміністки покерного світу

Канадська красуня запалює свій Instagram апетитними знімками в купальниках

Ванесса Кейд - одна з найгарячіших покеристок світу / Фото: Instagram Ванесси Кейд

Раніше ми знайомили читачів з однією з найгарячіших дівчат в покері – Лів Боері . Поконкурувати з нею не тільки в популярності, але і в картковій майстерності може канадська покеристка Ванесса Кейд.

Дівчина з дитинства бачила себе у сфері відеоігор і домоглася свого, попрацювавши продюсером симуляторів в таких компаніях як Disney Interactive Studios, BioWare та Lucasfilm. Все ж у 2010 році Ванесса вирішила сісти за покерний стіл і не прогадала.

Вперше голосно про себе заявити вона змогла три роки по тому, увійшовши в призові на турнірі WSOP Ladies Championship. У 2015 році Ванесса виграла свій перший турнір на DeepStacks Poker Tour в Калгарі. А найбільший її виграш датується всього трьома днями назад. Кейд зайняла п'яту позицію на US Poker Open 2021, завоювавши 138 тисяч доларів.

Голосно говорити про себе дівчина змусила торік, показавши свою феміністичну позицію. Річ у тому, що у неї був підписаний непоганий контракт з відомим покер-румом, однак вона його не побоялася публічно розірвати. Причина – підписання організацією Дена Білзеряна, який відомий своєю епатажною поведінкою і величезною кількістю фото з дівчатами в бікіні.

Дійшло навіть до того, що Ден обізвав Ванессу "дівчиною легкої поведінки", а вона назвала Білзеряна "хейтером жінок". Втім, Кейд недовго сумувала, вже через кілька місяців підписавши договір з головним конкурентом її колишнього покер-руму.