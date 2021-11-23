23 листопада 19’
Динамо 0
Баварія 1
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Скандал у Лас-Вегасі: апетитну красуню звинуватили в епідемії ковіда під час гри в покер

Андрій Трофімов
23 листопада, 18:30
Ванессу Кейд підозрюють у поширенні коронавірусу під час Головної події Світової серії покеру

Ванесса Кейд - одна з найгарячіших покеристок світу / Фото: Instagram Ванесси Кейд

Вже сьогодні вночі Світова серія покеру підійде до кінця. Учасники розіграють останні з 88 золотих браслетів. Нагадаємо, що переможцем Main Event став австрієць Корай Алдемір.

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Це була перша WSOP, яка пройшла наживо з початку пандемії коронавірусу. Обов'язковою умовою для всіх гравців була повна вакцинація від ковіду та проходження двотижневого карантину після останнього щеплення.

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Проте це не вберегло учасників від зараження коронавірусом. Основний спалах виник на початку листопада, коли на Головну подію з'їхалося понад шість тисяч гравців.

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Втім, у всіх заражених гравців захворювання проходило у легкій формі, проте навколо цієї ситуації спалахнув скандал у Twitter. Популярний гравець Тодд Віттелес звинуватив канадську покеристку Ванессу Кейд у поширенні ковіду.

За його інформацією, саме дівчина стала "нульовим пацієнтом" на WSOP, яка занесла вірус до покерної спільноти. Причиною такої гіпотези став позитивний тест у Ванесси ще в середині жовтня, а потім участь у третьому стартовому ігровому дні Головної події (6 листопада).

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Сама Кейд повністю заперечує можливість зараження інших гравців. Канадка стверджує, що ще у жовтні після отримання результатів аналізу вона провела консультацію з лікарем та закрилася на самоізоляцію у себе в номері.

Крім того, перш ніж повернутися до покеру, Ванесса двічі сдала негативний тест і лише потім вирушила на WSOP. Тодд спробував викрутитися із ситуації, заявивши, що не вважає канадку "нульовим пацієнтом", проте між покеристами вже встигла пробігти чорна кішка.