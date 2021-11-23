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4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
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Главная Игра Новости покера

Скандал в Лас-Вегасе: аппетитную красотку обвинили в эпидемии ковида во время игры в покер

Андрей Трофимов
23 ноября, 18:30
Ванессу Кейд подозревают в распространении коронавируса во время Главного события Мировой серии покера

Ванесса Кейд - одна из самых горячих покеристок мира / Фото: Instagram Ванессы Кейд

Уже сегодня ночью Мировая серия покера подойдет к концу. Участники разыграют последние из 88-ми золотых браслетов. Напомним, что победителем Main Event стал австриец Корай Алдемир.

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Это была первая WSOP, которая прошла вживую с начала пандемии коронавируса. Обязательным условием для всех игроков была полная вакцинация от ковида и прохождение двухнедельного карантина после последней прививки.

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Тем не менее, это не уберегло участников от заражения коронавирусом. Основная вспышка возникла в начале ноября, когда на Главное событие съехалось более шести тысяч игроков.

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Впрочем, у всех зараженных игроков заболевание проходило в легкой форме, однако вокруг этой ситуации разгорелся скандал в Twitter. Популярный игрок Тодд Виттелес обвинил канадскую покеристку Ванессу Кейд в распространении ковида.

По его информации, именно девушка стала "нулевым пациентом" на WSOP, которая занесла вирус в покерное сообщество. Причиной такой гипотезы стал позитивный тест у Ванессы еще в середине октября, а затем участие в третьем стартовом игровом дне Главного события (6 ноября).

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Сама Кейд полностью отрицает возможность заражения других игроков. Канадка утверждает, что еще в октябре после получения результатов анализа она провела консультацию с врачом и закрылась на самоизоляцию у себя в номере.

Кроме того, прежде чем вернуться к покеру, Ванесса дважды сдала отрицательный тест и лишь потом отправилась на WSOP. Тодд попытался выкрутиться из ситуации, заявив, что не считает канадку "нулевым пациентом", однако между покеристами уже успела пробежать черная кошка.