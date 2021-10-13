15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Кіберспорт

З Роналду та Мессі в Лізі чемпіонів: оригінальні футбольні назви залишаться в FIFA

Анатолій Дерека
13 жовтня, 21:20
Компанія Electronic Arts зможе і надалі використовувати справжні назви та зображення гравців зі світу футболу у своєму відеосимуляторі

Роналду та Мессі залишаться в FIFA під своїми справжніми іменами / Фото: Goal.com

1 жовтня Electronic Arts офіційно випустила новий футбольний відеосимулятор FIFA22. Головною фішкою гри стала технологія HyperMotion, за допомогою якої в грі з'явилися нові анімації та ракурси матчу.

Симулятор включає в себе всі найбільші ліги і клуби світу. Днями ж Electronic Arts повідомила про продовження співпраці з Міжнародною федерацією асоціацій професійних футболістів (FIFPro).

Реклама

Читайте також: Анонсований перший патч FIFA22

Згідно з угодою, в наступних частинах симулятора FIFA продовжать використовуватися зовнішності топ-футболістів, емблеми клубів, а також найпрестижніших турнірів, в тому числі й Ліги чемпіонів з Лігою Європи.

Відмітимо, що FIFA22 вже надійшла в продаж в Україні. Купити відеосимулятор можна майже у всіх в найбільших магазинах електроніки. Ціна – від 1649 гривень.

Реклама

До слова, що раніше FIFA опублікувала 22 найкращих гравці за версією відеосимулятора. У ньому також стали доступні Динамо і Шахтар, а також вперше в грі з'явиться збірна України.

Реклама