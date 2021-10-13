С Роналду и Месси в Лиге чемпионов: оригинальные футбольные названия останутся в FIFA

Роналду и Месси останутся в FIFA под своими настоящими именами / Фото: Goal.com

1 октября Electronic Arts официально выпустила новый футбольный видеосимулятор FIFA22. Главной фишкой игры стала технология HyperMotion, с помощью которой в игре появились новые анимации и ракурсы матча.

Симулятор включает в себя все крупнейшие лиги и клубы мира. На днях же Electronic Arts сообщила о продлении сотрудничества с Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

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Согласно договору, в следующих частях симулятора FIFA продолжат использоваться внешности топ-футболистов, эмблемы клубов, а также самых престижных турниров, в том числе и Лиги чемпионов с Лигой Европы.

Отметим, что FIFA22 уже поступила в продажу в Украине. Купить видеосимулятор можно почти во всех в крупнейших магазинах электроники. Цена – от 1649 гривен.

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К слову, что ранее FIFA опубликовала 22 лучших игрока по версии видеосимулятора. В нем также стали доступны Динамо и Шахтер, а также впервые в игре появится сборная Украины.