15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
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С Роналду и Месси в Лиге чемпионов: оригинальные футбольные названия останутся в FIFA

Анатолий Дерека
13 октября, 21:20
Компания Electronic Arts сможет и дальше использовать настоящие названия и изображения игроков из мира футбола в своем видеосимуляторе

Роналду и Месси останутся в FIFA под своими настоящими именами / Фото: Goal.com

1 октября Electronic Arts официально выпустила новый футбольный видеосимулятор FIFA22. Главной фишкой игры стала технология HyperMotion, с помощью которой в игре появились новые анимации и ракурсы матча.

Симулятор включает в себя все крупнейшие лиги и клубы мира. На днях же Electronic Arts сообщила о продлении сотрудничества с Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

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Согласно договору, в следующих частях симулятора FIFA продолжат использоваться внешности топ-футболистов, эмблемы клубов, а также самых престижных турниров, в том числе и Лиги чемпионов с Лигой Европы.

Отметим, что FIFA22 уже поступила в продажу в Украине. Купить видеосимулятор можно почти во всех в крупнейших магазинах электроники. Цена – от 1649 гривен.

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К слову, что ранее FIFA опубликовала 22 лучших игрока по версии видеосимулятора. В нем также стали доступны Динамо и Шахтер, а также впервые в игре появится сборная Украины.

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