Розкусив невдалий блеф росіянина! Відомий гросмейстер виграв 286 тисяч у покер (відео)

Оттомар Ладва сильний не тільки за шахівницею, а й за овальним столом / Фото: Cardmates

Попри те, що у Лас-Вегасі проходить Світова серія покера, гравці продовжують брати участь і в онлайн-івентах. Так, в одному з румів пройшов великий турнір Super MILLION$.

Участь у ньому взяли 132 гравці, серед яких був і відомий естонець Оттомар Ладва. Хлопець відомий тим, що є чотириразовим чемпіоном своєї країни з шахів і в ранньому віці отримав звання гросмейстера.

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Бай-ін події склав 10,3 тисячі доларів, проте для Ладви вже не в новинку брати участь у такому івенті. Раніше він уже вигравав великий турнір в онлайні, а вчора знову дістався перемоги.

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У хедз-апі естонець бився з одним із найкращих російських покеристів Артуром Мартиросяном. Битва вийшла напруженою, проте все вирішив невдалий блеф від mararthur1.

За рівних стеків Артур підвищував ставки з різномасним 93. Втім, у Оттомара на руках були А5 і він зумів зловити дві пари. На флопі прилетів туз, а на терні – п'ятірка.

Перемога дозволила Ладві підняти майже 300 тисяч. Зазначимо, що естонець грає в покер з 2018 року і вже дістався до вершини Європейського туру покера (ЕРТ), вигравши у 2019 році майже 250 тисяч доларів.

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Результати фінального столу Super MILLION$: