27 жовтня 17:00
Маріуполь 1
Динамо 2
27 жовтня 19:30
Чорноморець 0
Шахтар 3
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
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Аталанта --
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2 листопада 22:00
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Зеніт --
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Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
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ПСЖ --
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Розкусив невдалий блеф росіянина! Відомий гросмейстер виграв 286 тисяч у покер (відео)

Анатолій Дерека
27 жовтня, 20:45
Естонський шахіст Оттомар Ладва став переможцем великого онлайн-івенту, в якому круто здолав у хедз-апі Артура Мартиросяна

Оттомар Ладва сильний не тільки за шахівницею, а й за овальним столом / Фото: Cardmates

Попри те, що у Лас-Вегасі проходить Світова серія покера, гравці продовжують брати участь і в онлайн-івентах. Так, в одному з румів пройшов великий турнір Super MILLION$.

Участь у ньому взяли 132 гравці, серед яких був і відомий естонець Оттомар Ладва. Хлопець відомий тим, що є чотириразовим чемпіоном своєї країни з шахів і в ранньому віці отримав звання гросмейстера.

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Бай-ін події склав 10,3 тисячі доларів, проте для Ладви вже не в новинку брати участь у такому івенті. Раніше він уже вигравав великий турнір в онлайні, а вчора знову дістався перемоги.

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У хедз-апі естонець бився з одним із найкращих російських покеристів Артуром Мартиросяном. Битва вийшла напруженою, проте все вирішив невдалий блеф від mararthur1.

За рівних стеків Артур підвищував ставки з різномасним 93. Втім, у Оттомара на руках були А5 і він зумів зловити дві пари. На флопі прилетів туз, а на терні – п'ятірка.

Перемога дозволила Ладві підняти майже 300 тисяч. Зазначимо, що естонець грає в покер з 2018 року і вже дістався до вершини Європейського туру покера (ЕРТ), вигравши у 2019 році майже 250 тисяч доларів.

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Результати фінального столу Super MILLION$:

  1. Оттомар Ладва – 286,8 тис. доларів
  2. Артур Мартиросян – 224 тис. доларів
  3. ChiNana – 175 тис. доларів
  4. Бен Толлерене – 136,6 тис. доларів
  5. Біао Дінь – 106,7 тис. доларів
  6. Свен Йоакім Андерссон – 83,3 тис. доларів
  7. Томас Мюлекер – 65 тис. доларів
  8. Костянтин Маслак – 50,8 тис. доларів
  9. Айзек Хекстон – 39,7 тис. доларів