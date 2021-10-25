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Проігнорував WSOP через скандал: легендарний Філ Айві програв велику суму в телешоу

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
25 жовтня, 16:30
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Американський гравець знайшов собі дозвілля замість Світової серії покеру, проте в Лос-Анджелесі на нього чекала невдача
Філ Айві - один з найкращих покеристів в історії
Філ Айві - один з найкращих покеристів в історії / Фото: Instagram Філа Айві

На нинішню WSOP з'їхалися найкращі покеристи світу, щоб розіграти 88 золотих браслетах. Турніри проходять в Лас-Вегасі в казино Rio вперше з початку пандемії коронавірусу.

Правда, немає серед них одного з найтитулованіших гравців в історії Філа Айві, який має в своєму активі аж 10 браслетів. Подейкують, що гравець не хоче приходити в казино Rio через скандал у 2019 році.

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Тоді у американця конфіскували виграш в 125 тисяч доларів, які він здобув на турнірі Poker Players Championship. Причиною тому стала судова тяжба з іншим казино Borgata, яке звинуватило Айві в шахрайстві і стягнуло з нього 10 мільйонів.

Відтоді Філ не з'являється в Лас-Вегасі, а на днях він засвітився в Лос-Анджелесі на телешоу High Stakes, організатором якого виступило казино Hustler.

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Айві взяв участь у кеш-грі разом з іншими покер-про Меттом Беркі та Гарретом Адельштейном. Мінімальний бай-ін склав 100 тисяч доларів, а блайнди дорівнювали 200/400 доларів.

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Разом з професіоналами за стіл сіли і любителі, а сама гра тривала шість годин. В підсумку Філ програв більше за всіх – 147 тисяч, при цьому заявивши бай-ін 300 тисяч доларів.

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Фішки Айві навіть не забирав, залишивши стіл після трьох годин гри. Переможцем же став Метт Беркі, який заробив за вечір 262 тисячі доларів.

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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