Раскусил неудачный блеф россиянина! Известный гроссмейстер выиграл 286 тысяч в покер (видео)

Оттомар Ладва силен не только за шахматной доской, но и за овальным столом / Фото: Cardmates

Несмотря на то, что в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера, игроки продолжают участвовать и в онлайн-ивентах. Так, в одном из румов прошел крупный турнир Super MILLION$.

Участие в нем приняли 132 игрока, среди которых был и известный эстонец Оттомар Ладва. Парень известен тем, что является четырехкратным чемпионом своей страны по шахматам и в раннем возрасте получил звание гроссмейстера.

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Бай-ин события составил 10,3 тысячи долларов, однако для Ладвы уже не в новинку принимать участие в таком ивенте. Ранее он уже выигрывал крупный турнир в онлайне, а вчера вновь добрался до победы.

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В хедз-апе эстонец сразился с одним из лучших российских покеристов Артуром Мартиросяном. Битва вышла напряженной, однако все решил неудачный блеф от mararthur1.

При равных стеках Артур повышал ставки с разномастными 93. Впрочем, у Оттомара на руках были А5 и он сумел поймать две пары. На флопе прилетел туз, а на терне – пятерка.

Победа позволила Ладве поднять почти 300 тысяч. Отметим, что эстонец играет в покер с 2018 года и уже добрался до вершины Европейского покерного тура (ЕРТ), выиграв в 2019 году почти 250 тысяч долларов.

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Результаты финального стола Super MILLION$: