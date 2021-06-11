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Силен не только в шахматах: эстонский гроссмейстер выиграл в онлайн-турнире по покеру почти 70 тысяч долларов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
11 июня, 18:00
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Четырехкратный чемпион Эстонии по шахматам Оттомар Ладва прогрессирует в покерных соревнованиях
Оттомар Ладва покорил покерный онлайн-турнир
Оттомар Ладва покорил покерный онлайн-турнир / Фото: Pokeroff

Известный эстонский шахматист Оттомар Ладва продолжает покорять вершины покерного мира. Вчера 25-летний парень принял участие в онлайн-турнире High Rollers Week с бай-ином 5250 долларов и выиграл его.

В турнире сыграли 61 человек, среди которых был и украинец. Андрей Держипильский вышел за финальный стол, однако сумел занять лишь пятое место. В хедз-апе же сразились Ладва и шведский покерист Свен Андерссон, где победа в итоге и досталась эстонцу.

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Отметим, Оттомар является самым молодым гроссмейстером в истории Эстонии, четырежды выиграв национальное первенство страны. Кроме того, Ладва представлял свою страну на шахматных олимпиадах в 2012 и 2014 годах.

С 2018 года парень начал карьеру в покере и даже добрался до вершины Европейского покерного тура (ЕРТ), выиграв в 2019 году почти 250 тысяч долларов.

Итоги турнира $5,250 Event #16 Bounty High Roller $300K GTD:

1. Оттомар Ладва (Эстония) – 69 тыс. долларов
2. Свен Андерссон (Швеция) – 56,5 тыс. долларов
3. Роман Грабец (Австрия) – 39,1 тыс. долларов
4. "DollarVig" (Канада) – 26 тыс. долларов
5. Андрей Держипильский (Украина) – 22,2 тыс. долларов
6. Влад-Стефан Лаче (Румыния) – 16,8 тыс. долларов
7. Алексей Бойко (Беларусь) – 12,2 тыс. долларов

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