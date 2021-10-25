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Проигнорировал WSOP из-за скандала: легендарный Фил Айви проиграл крупную сумму в телешоу

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
25 октября, 16:30
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Американский игрок нашел себе досуг вместо Мировой серии покера, однако в Лос-Анджелесе его ждала неудача
Фил Айви - один из лучших покеристов в истории
Фил Айви - один из лучших покеристов в истории / Фото: Instagram Фила Айви

На нынешнюю WSOP съехались лучшие покеристы мира, чтобы разыграть 88 золотых браслетах. Турниры проходят в Лас-Вегасе в казино Rio впервые с начала пандемии коронавируса.

Правда, нет среди них одного из самых титулованных игроков в истории Фила Айви, который имеет в своем активе аж 10 браслетов. Поговаривают, что игрок не хочет приходить в казино Rio из-за скандала в 2019 году.

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Тогда у американца конфисковали выигрыш в 125 тысяч долларов, которые он добыл на турнире Poker Players Championship. Причиной тому стала судебная тяжба с другим казино Borgata, которое обвинило Айви в мошенничестве и взыскало с него 10 миллионов.

С тех пор Фил не появляется в Лас-Вегасе, а на днях он засветился в Лос-Анджелесе на телешоу High Stakes, организатором которого выступило казино Hustler.

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Айви принял участие в кэш-игре вместе с другими покер-про Мэттом Берки и Гарретом Адельштейном. Минимальный бай-ин составил 100 тысяч долларов, а блайнды равнялись 200/400 долларов.

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Вместе с профессионалами за стол сели и любители, а сама игра продлилась шесть часов. В итоге Фил проиграл больше всех – 147 тысяч, при этом заявив бай-ин 300 тысяч долларов.

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Оставшиеся фишки Айви даже не забирал, покинув стол после трех часов игры. Победителем же стал Мэтт Берки, заработавший за вечер 262 тысячи долларов.

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
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