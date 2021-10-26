27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
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Проколовся на блефі: гравець з України наробив шуму в онлайні, вигравши майже 80 тисяч

Анатолій Дерека
26 жовтня, 16:25
Стас Галатенко зумів залишити позаду понад вісім тисяч покеристів і ледь не виграв великий турнір Sunday Million

Станіслав Галатенко домігся великого успіху в онлайні / Фото: Pokeroff

Стас Галатенко є одним із найуспішніших українських онлайн-покеристів. На нещодавньому Кубку України з онлайн-покеру "shrekpoker91" взяв аж п'ять чемпіонств, ставши рекордсменом серії.

Вчора Стасу підкорилася ще одна вершина. На популярному турнірі Sunday Million вийшов за фінальний стіл і зупинився за крок від перемоги.

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Усього на івент зареєструвалися більше 8,5 тисяч учасників, а крім Галатенка у фіналку пройшов ще один українець із ніком Milan_0_1313. Учасник закінчив турнір восьмим, піднявши 11,5 тисячі доларів.

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Стас же в хедз-апі поступився бразильцю Густаво Сампайо, невдало заблефувавши у вирішальній роздачі. Маючи АТ на руках, Стас пішов у олл-ін і нарвався на пару королів (КК) суперника.

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Друге місце все одно дозволило українцеві заробити чималу суму – 79,3 тисячі доларів. Зазначимо, що Галатенко переважно грає в онлайні, тоді як у "живих івентах" покерист заробив близько 75 тисяч.